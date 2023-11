Simon Ellis, director creativo de Schwarzkopf habló sobre la innovación en el cabello

Schwarzkopf es una de las marcas de belleza y cuidado más reconocidas a nivel internacional, con productos de vanguardia como BC Bonacure, IGORA y OSiS. Uno de los cerebros detrás de esta marca es Simon Ellis, el director creativo de la marca.



El experto habló con EL TIEMPO sobre los retos de esta industria y lo que vendrá en tendencias para 2024.



(Además: Experience festival: las tendencias de color y cortes de cabello se tomaron Cartagena).

Inicialmente, Simon Ellis contó cómo se han mantenido a la vanguardia en los 20 años que él lleva en la compañía: "Lo que permanece igual son los valores familiares, idea de agrupación familiar, que las personas son muy importantes, que eres tan bueno como las personas que te rodean y eso, creo, nunca ha cambiado".



Como segundo tema, es el compromiso con la sostenibilidad: "Siempre lo han mirado desde una perspectiva de sostenibilidad, y estoy hablando mucho antes de que la sostenibilidad se convirtiera en un tema mundial".



(Siga leyendo: Jorge Buccio, estilista de famosos, habló de tendencias para el cabello en 2024).

Para Simon, su familia es fuente de inspiración, pues su esposa lo llevó a tener una visión más creativa sobre los tonos de rubio, ya que, a su esposa, le encantaba ir de un tono a otro sobre esta misma gama.



"Tienes un rubio de verano que es más blanco que la playa y realmente pasando por esos lugares y estábamos sentados cenando una noche y ella me dijo que tú no como empresa, sino para mí como mujer rubia ¿Por qué no creas una marca en torno a mi mundo?".



(Además: Nicaragua: quién es Sheynnis Palacios, nueva Miss Universo 2023).

Facebook Twitter Linkedin

Simon Ellis Foto: Suministrada

Gracias a su esposa, se dio cuenta de que existen diferentes tipos de rubio, según el lugar de nacimiento de la persona, qué tanto le da el sol y otros factores.



"Es el color marrón de más rápido crecimiento en el mundo y en parte porque tiene resonancia, pero también por la calidad del producto y porque es muy interesante el nivel de innovación".



(Siga leyendo: La diseñadora Adriana Fernández se une a la Fundación A La Rueda Rueda).

Pero ser el director creativo de una marca tan grande también tiene sus desafíos, pues uno de los grandes retos de Simon, es con su hija, quien, a pesar de que su padre es uno de los más influyentes del mercado, ella es necia.



"Tengo una visión de hacia dónde quiero que vaya y ella completamente, dijo: 'No, papá, quiero hacerlo a mi manera', De verdad, fue muy fuerte y ella muy clara", dijo Ellis.



(Además: Trucos para conservar y deslumbrar con su maquillaje si lleva gafas).

"Pero lo que es interesante es que siento que los jóvenes están muy comprometidos si van a hacerlo correctamente. Así que son muy determinados, es una cosa y sabes que, barajas, quiero decir esta nueva generación", puntualizó.



Para finalizar, Simon Ellis dijo que su hija le recordaba a la rebeldía que él tenía, pues de allí logró destacarse en esta industria.

Más noticias:

Tendencias protagonistas en las pasarelas de Colombiamoda 2023

Trajes de baño y ropa de playa: tendencias que conquistarán en las próximas vacaciones