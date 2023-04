La diseñadora colombiana Silvia Tcherassi continúa conquistando el mercado internacional. Esta semana anunció la apertura de su nueva boutique en Capri, en Italia, uno de los destinos más visitados por el jet set internacional.



Sobre la apertura, la barranquillera anunció en un comunicado: "Me siento muy feliz con esta apertura, mi segunda en Europa, después de la de Madrid. Capri siempre me ha fascinado, incluso una de mis colecciones fue inspirada en esa ciudad y he tenido la oportunidad de colaborar con reconocidas marcas locales”.

En la boutique, ubicada en Vía Fuorlovado, en donde se ubican grandes hoteles, exclusivas tiendas y restaurantes, se encuentran piezas de las colecciones ready-to-wear y colecciones creadas especialmente para ese espacio. Adicionalmente, las colecciones de la temporada resort y de trajes de baño estarán disponibles durante todo el año.

“En Italia siempre me he sentido en casa y no solo por mis ancestros. Mi debut en la semana de la moda de Milano lanzó mi carrera a nivel internacional y por muchos años he producido mis textiles en Como, donde paso gran parte del año. Además, mi concepto de elegancia sin esfuerzo se identifica perfectamente con el estilo de las mujeres italianas, que a través de los años se han convertido en clientas y ahora tendrán la oportunidad de tener una boutique mía en su país”.

Se encuentran piezas de las colecciones ready-to-wear y colecciones creadas especialmente para ese espacio. Foto: Silvia Tcherassi

Cabe resaltar que esta apertura es un nuevo paso en el plan de expansión internacional de la diseñadora. Después de haber consolidado su presencia en el wholesale en solo cinco años, vuelve a enfocarse en sus boutiques propias. Una en Punta Cana abrió el año pasado y otra en Bal Harbour Shops es la próxima en la línea, completando así 10 boutiques a nivel internacional.