¿Suele ver números repetidos o patrones en su día a día? La cantidad y forma de ver números repetidos es infinita. Puede darse en par, en tríada, en capicúa, por lo cual describirlos todos sería imposible.

Las coincidencias en los números repetidos se le llama 'números espejos' en la numerología son consideradas señales. Según sus estudios, no se presentan al azar, en cambio, son reflejo de los mensajes del universo.



El significado que se les da a cada uno de este conjunto de números está más relacionado con lo esotérico o a la espiritualidad, más que con la ciencia. Aun así, se han creado diferentes teorías sobre su significado y simbología. Muchas personas ya creen en ellos.



Según Pitágoras, filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro, todo en el universo es matemáticamente preciso y su colocación tiene un significado especial.



Es por eso que se debe estar atento y aprender a interpretarlos. La numeróloga Julieta Rutenberg explica que las sincronicidades numéricas se vinculan de acuerdo al sentido que cada uno le otorga.

Además, Rutenberg se basa en los estudios del psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung para explicarlo. No se puede descartar que la mente de forma inconsciente se conecte a patrones colectivos que han existido desde siempre, así como el número desde la creación del universo.



Es posible que estos representen propósitos o retos y que la mente esté despertando a través de ellos conceptos e ideas. Pueden presentarse unos de forma más activa que otros, todo depende del significado que se les dé. Las sincronicidades universales no son casuales.



Los números son magnéticos y suelen repetirse en varios lugares, el lugar más común es en las llamadas horas espejo. Estas son todas aquellas que se repiten después de los dos puntos que marca tu reloj, por ejemplo: 01:01, 11:11, 18:18. Eso quiere decir que hay 24 oportunidades para recibir estos importantes mensajes.



Según el portal enpareja.com los significados de los números espejo en las horas son los siguientes:

01:01 Significa que alguien está enamorado de usted, hay alguien que te ama.

02:02 Trabaja en ti mismo, incluso alguien puede estar ocultando algo y ese número te lo recuerda.

03:03 Sientes desconfianza de quien te rodea y es muy válido.

04:04 Es hora del cambio tanto en lo interior como en lo exterior, mantente al pendiente de tu salud.

05:05 Hoy un amor cerca de ti, que te conoce muy bien, pero por quien debes mantenerte firme.

06:06 Eres indispensable para esa persona, pero también es momento de hacer las pases contigo, amor propio.

07:07 Es una confirmación positiva de los ángeles, aprovecha lo que sabes.

08:08 No confíes de todo lo que pasa a tu alrededor, hay que hacer las cosas con cautela y triunfarás.

09:09 Das mucho a quienes te rodean, es bueno tomar tiempo para ti.

10:10 Le atraes a alguien por tu manera de ser, asimismo representa este número, el fin de un ciclo cambia de ambiente te ayudará.

11:11 Tiene que ver con el deseo de un respiro, quizá pases por un periodo de estrés.

12:12 Una hora ideal para alzar la voz y pedir un deseo.

13:13 Los ángeles señalan que debes hacer un cambio, aquellos sueños que anhelas están por cumplirse.

14:14 Alejarte de las cosas inútiles que te rodean, estas frustrado es una señal de cambiar.

15:15 Tu ex se acuerda de ti, asimismo es un momento de pasión y estás por tener una gran historia.

16:16 A veces se puede destruir para reconstruir, saca lo malo que levas dentro.

17:17 Problemas de pareja, pero un momento también de renovación y sacar tu lado creativo.

18:18 Momento de preguntas sin respuesta se te atraviesan pero en realidad en cuestiones de amor ya sabes la solución.

19:19 Se paciente, medita y habla con tu ángel o expresa esto que te atormenta.

20:20 Esa persona que amas también está pensado en ti.

21:21 Tu hora de éxito, cosas maravillosas están por suceder.

22:22 La llamada de una persona especial llegará todo lo que has hecho tendrá sentido.

23:23 Un viaje en puerta, tienes que seguir creyendo en ti, se independiente pero aprende a escuchar.

00:00 El hora de regresar al punto donde aquello que te perturba comenzó, es un renacer.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

