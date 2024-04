Siga estos consejos para cuidar, limpiar y guardar las joyas

Las joyas se consideran un tesoro, ya que son elementos con diferentes significados que inmortalizan momentos especiales y únicos. La calidad es su principal elemento diferenciador debido a que están elaboradas en materiales nobles y duraderos como oro, plata, platino y se adornan con piedras preciosas.

Cada pieza puede llegar a considerarse una obra de arte, gracias a su meticulosa creación. Muchas de ellas, incluso, con el paso del tiempo son una inversión por su valor duradero (principalmente las que son de autor o colecciones limitadas). Por esas razones es importante cuidarlas y protegerlas independientemente de que se usen a diario o se tengan guardadas para ciertas ocasiones.

Según la joyería Pandora, estos objetos son lo último que debe ponerse una persona cuando se viste y lo primero que se quita al desvestirse. Desde la marca comparten consejos cómo almacenarlas por separado (en joyeros o bolsas especiales para ello que sean resistentes al deslustre), evitar la exposición a la luz solar, manipularlas con cuidado para evitar caídas, mantenerlas secas y quitarlas antes de bañarse, nadar y otras actividades deportivas o físicas. Así mismo, las joyas no deben tener contacto con el maquillaje y otros productos como cremas y perfumes.

Otros consejos para alargar su vida es mantenerlas en lugares secos y libres de humedad. Por supuesto, tampoco exponer las creaciones a ningún tipo de producto químico o al agua (dulce, salada o con cloro). Y finalmente, revisarlas periódicamente para ver si se han debilitado los cierres o si ha cambiado su aspecto.

Para preservar su belleza hay un paso elemental sin importar cuál sea su composición: la limpieza. Foto:Patrick Csajko

Para preservar su belleza hay un paso elemental sin importar cuál sea su composición: la limpieza. Algunas firmas dan sus propios tips para hacerlo en casa pero el primero es identificar el material. Por ejemplo, Van Cleef & Arpels señala: “Para limpiar una creación completa de oro puede utilizar una pequeña cantidad de jabón líquido y frotarla suavemente con un cepillo blando, antes de enjuagar la joya con agua tibia y secarla con un paño suave y seco”.

Si son joyas de plata, que muchas veces se oscurecen y pierden su brillo, hay productos especializados para su limpieza, pero si necesita una idea casera, la marca Tous recomienda: “La primera manera para limpiar plata es con papel de aluminio y bicarbonato. En un recipiente colocar el papel de aluminio, añadir agua hirviendo y dos cucharadas de bicarbonato. Introducir las joyas que se quiera limpiar y dejar actuar la mezcla unos minutos, después aclararlas con agua tibia y secarlas con un paño seco y limpio”. Y si va a utilizar algún cepillo, es importante que sea suave para que no se rayen.

En el caso de las piedras, cada una de ellas requiere cuidados particulares en función de sus propiedades. Sobre los diamantes, por ejemplo, Tiffany & Co. señala en su sección de preguntas frecuentes: “Entre cada limpieza profesional, Tiffany & Co. recomienda el uso ocasional de un producto de limpieza no abrasivo para las joyas con diamantes. Se puede aplicar una solución suave de seis partes de agua por una parte de amoníaco con un cepillo de cerdas suaves. Las joyas con otro tipo de gemas pueden necesitar otros cuidados”.

Si le surge alguna duda, podría llevarlas a que les hagan mantenimiento (para pulirlas o verificar los engastes de las gemas), o a un servicio de limpieza profesional. Algunas marcas, como Pandora, tienen disponibles sets de limpieza. Otras de las recomendaciones que hace la marca es revisar las joyas por lo menos una vez al año y no utilizar pasta de dientes ni productos abrasivos.

El caso de los relojes

Al igual que las joyas, los relojes requieren cuidados esenciales que ayudarán a que se mantengan impecables y a prolongar su vida. Tenga en cuenta que el mantenimiento puede variar según el modelo o el material.

La firma de lujo Chopard comparte algunos consejos en su web: “Antes de limpiar su reloj (únicamente modelos herméticos), nos aseguramos de que la corona y los pulsadores estén contra la caja y/o atornillados, en función del modelo. Le recomendamos que lave su reloj con jabón líquido y lo enjuague con agua corriente, especialmente si lo usa frecuentemente en agua salada. Asimismo, no utilice ningún producto químico para limpiarlo, puesto que podría dañar la piel de la correa y las juntas”. Si el reloj presenta algún cambio como la condensación o en su funcionamiento, lo ideal es llevarlo a un centro de servicio autorizado.

