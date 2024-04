Si usted escribe la letra X de esta manera, significa que está estancado en el pasado

la forma en la que se escribe la letra X. Esto, por ejemplo, podría indicar si es que usted es una persona que se aferra demasiado al pasado. La manera en la que se escribe puede decir mucho de la personalidad o al menos eso afirman los grafólogos, especialistas en la interpretación de los trazos que caracterizan la escritura, entre los cuales destaca. Esto, por ejemplo,

La razón por la que los grafólogos resultan tan interesantes para la población es porque, en cierta manera, ayudan a que las personas puedan identificar rasgos de su personalidad que tal vez desconocían y sobre los cuales pueden intentar trabajar.

Al respecto, Indeed, sitio web especial de orientación profesional, subraya que por medio de un análisis exhaustivo, los grafólogos logran revelar datos respecto a la personalidad, estado mental y salud del sistema nervioso de quien escribe. En ese contexto, no resulta difícil de creer que, por medio de la escritura, se pueda identificar a alguien que no disfruta del presente por vivir estancado en el pasado.

Dígame cómo escribe la "X" y le diré quién es

Algunos de los detalles que se estudian por medio de la grafología son: inclinación, tamaño, presión, forma y dirección de las letras y palabras, algo que puede ayudar a que los especialistas relacionen estos rasgos con la psicología del escribano.

Identifique cuáles son los rasgos que tiene su letra X para así saber un poco más de su personalidad. Foto:IStock Compartir

En lo que respecta a la escritura de la "i", es común que también se analice la manera en la que se dibuja su punto, aunque en el caso de la "x" el análisis es un poco más complejo.

En este sentido, un artículo de La Nación acota que cuando una persona escribe la x con una ligera inclinación hacia la izquierda, existe la posibilidad de que este sujeto tenga una tendencia enfermiza a vivir en el pasado y aferrarse a sus buenos recuerdos, ya que considera que no logrará conseguir la felicidad de antaño.

En cambio, si se observa que el escribano puso mucha presión sobre sus trazos al esbozar la x, esto podría indicar que la persona es demasiado emocional, rasgo que lo lleva a hacer un drama por todo, incluso si este no lo merece.

Cuando las dimensiones de la x son demasiado pequeñas, se puede inferir que el sujeto que la trazó reprime sus emociones, cuestión que lo hace bloquear ciertos impulsos de su verdadera personalidad.