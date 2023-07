La pizza, ese irresistible manjar de masa crujiente, salsa de tomate, queso fundido y una infinidad de sabrosos ingredientes, es sin duda una de las comidas más populares y queridas en todo el mundo.



Sin embargo, desde hace mucho tiempo se ha debatido si es seguro, o incluso saludable dejarla para el día siguiente. Conozca qué dijo un enfermero español al respecto.

Jorge Ángel, uno de los tiktokers más famosos de España, con casi cinco millones y medio de seguidores en la plataforma, ha dado respuesta a este dilema de si debe guardarla a temperatura ambiente o en la nevera.



"Lo típico que hacemos de cenar con los colegas, la guardamos en su caja y al día siguiente te la desayunas con un cafecillo", comienza el especialista comentando en su video.

Ante esto advierte que puede conllevar muchos peligros y puede generar malestares en su salud. Explica que durante la noche es bastante posible que se hayan acumulado cientos de bacterias en la pizza.



"Te puede dar perfectamente una gastroenteritis con vómitos y diarrea", afirma. En pleno verano en Europa, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), hay una alta probabilidad de que los alimentos o se mantengan a las temperaturas adecuadas.

Es por eso que Ángel recomienda para evitar estas incómodas consecuencias que la pizza este máximo dos horas fuera de la nevera, para que la pueda disfrutar y descarte cualquier tipo de intoxicación alimentaria.

El video en Tiktok ya cuenta con más de 500 mil vistas y alrededor de 17 mil 'me gusta'. Esta información ha provocado los comentarios de los cientos de usuarios de la plataforma que cuentan haberla comido tal y como él recomienda no hacerlo.



Otros preguntan en forma de burla si hay alguien a quien le sobre pizza, incluso hay quienes se ufanan de tener un estómago de acero al que al día de hoy no le ha sucedido nada, mientras que otros se sorprenden de no haberlo sabido antes.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

