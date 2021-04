La importancia del sexo mañanero para su salud

De acuerdo con la Queen's University Belfast (Reino Unidos), en un estudio sobre los beneficios del sexo, las parejas que tienen relaciones sexuales entre las 07:30 y 0 8:30 a.m. suelen estar más relajadas durante el día y disfrutan de mejores orgasmos.

La investigación revisó la experiencia de más de 1 000 parejas voluntarias, en promedio el 30 % de ellas destacó que su hora favorita para ‘reencontrarse’ con su amor era poco después de despertar.



Además, la investigación destaca que este tipo de encuentros aumenta los niveles de testosterona en los hombres, fortaleciendo los huesos y previniendo la osteoporosis. También activa la circulación de la sangre, bajando el riesgo de infarto laboral.



Para algunos expertos, el sexo matinal también alivia el dolor, consume calorías, mejora el apetito, tranquiliza y, lo mejor, prepara para enfrentar la tarea diaria con más energía.



Pero el sexo por la mañana no solo mejora el humor cotidiano. De acuerdo con Debby Herbenick, educadora sexual que ha publicado más de 130 artículos científicos en revistas revisadas por pares, también potencia la belleza y femenina.



"Con el sexo por la mañana es más probable liberar oxitocina, un compuesto químico que no solo sirve al momento de la lactancia y el parto; en la vida social se le llama "hormona del bienestar", ya que favorece la buena autopercepción y fortalece los vínculos afectivos. Tener relaciones sexuales por la mañana contribuye además a la liberación de compuestos químicos que aumentan los niveles de estrógenos: la textura de la piel y el brillo del cabello lucirán mejor que nunca", le dijo Hernenick a El Comercio.