Así fue la Semana de la Moda de Milán otoño/invierno 2021

Tras cumplirse un año de los primeros casos reportados de Covid-19 en Italia y del mismo modo que las semanas de la moda de Nueva York y Londres, Milán celebró su Fashion Week otoño/invierno 2021 de manera virtual.



Le contamos los momentos más relevantes de este importante evento para la industria. También, las colecciones más destacadas y los cambios que presentó este encuentro en su calendario.(Vea también: 5 claves para ser ‘buenos’ consumidores de moda)

El movimiento Black Lives Matter en las pasarelas de Milán



La Semana de la Moda de Milán comenzó con el evento “We are Made in Italy”, como parte del proyecto digital del colectivo Black Lives Matter in Italian Fashion y la Cámara Nacional de Moda Italiana, quienes trabajan en pro de la inclusión y la diversidad en la moda en ese país.



Un grupo de cinco diseñadores nacidos en África hizo su debut al inaugurar los desfiles de la temporada otoño-invierno 2021. ¿Una victoria para el movimiento Black Lives? "Más bien un primer paso", aseguró Michelle Ngonmo, cofundadora del colectivo junto con los diseñadores Stella Jean y Edward Buchanan, según publicó el portal Fashion Network.

La elegancia italiana vista desde una nueva perspectiva FACEBOOK

TWITTER

Kim Jones confirma una nueva era en Fendi



Uno de los acontecimientos más importantes de esta fashion week fue la pasarela de la primera colección prêt-à-porter del diseñador británico Kim Jones para la casa italiana Fendi, por medio de un desfile sin público que rindió homenaje a la antigua Roma.



“Es la elegancia italiana vista desde una nueva perspectiva”, publicó la firma en su cuenta de Instagram, sobre esta nueva propuesta que incluyó looks monocromáticos en tonos tierra, blanco y negro. También se destacaron las gabardinas, abrigos de piel, vestidos en seda, conjuntos de punto, botas altas y bolsos extra grandes.(Le puede interesar: Colombiatex Digital 2021, una apuesta por la reactivación)

Los 70 años de Max Mara



La firma Max Mara celebró sus 70 años con una colección fiel a su "estilo británico y acento italiano" la cual, en esta oportunidad, estuvo inspirada en la Reina Isabel II. El director creativo de la firma, Ian Griffiths, se centró en los abrigos (pieza estrella de la casa), en tonos tierra. También en los chalecos acolchados y estampados de cuadros escoceses. En cuanto a los accesorios, la apuesta fue por los pañuelos en la cabeza. La colección fue presentada mediante un video que fue grabado en el Museo de diseño Trienal de Milán.

Una creación de Max Mara, de la colección Sportmax para el próximo invierno. Foto: Cortesía de Max Mara

El viaje “fashionista” de Moschino



“Lumière! Musique! Es hora de emprender un pequeño viaje aventurero por la tierra de la moda”. Con esta frase la firma Moschino y su director creativo, Jeremy Scott, introducen a la prensa su nueva colección Jungle Red, la cual fue presentada a través de un cortometraje que contó con las apariciones de Dita von Teese, Hailey Bieber y Winnie Harlow.



El show y sus diferentes momentos también estuvo inspirado en el desfile de la película ‘The Woman’ de 1939. La propuesta mostró desde vestidos de gala con siluetas voluminosas hasta trajes de safari con colas de dinosaurios y vestidos de leopardo con pedrería. “Sin embargo, recuerda, no importa el escenario, siempre debe considerar una cosa: ¡usar Jungle Red!”, concluyó la firma.

La propuesta de Moschino estuvo inspirada en el desfile de la película ‘The Woman’ de 1939. Foto: Cortesía de Moschino

Prada y su reflexión en torno al cambio



La colección femenina de Miuccia Prada y Raf Simons para el otoño-invierno 2021 está inspirada en las ideas del cambio y la transformación. La libertad del cuerpo se vio reflejada a través de bodysuits ajustados en tejido jacquard elástico. También se destacaron otras piezas como abrigos a medida en colores vivos, confeccionados en lentejuelas o en piel sintética. “Esta colección explora el espacio que existe entre los polos opuestos convencionales.



El punto entre la simplicidad y la complejidad, la elegancia y la practicidad, la limitación y la liberación, transmutada”, mencionó la firma en un comunicado. El desfile tuvo lugar en un espacio con múltiples texturas diseñadas por el arquitecto Rem Koolhaas. Después, se llevó a cabo una conversación virtual entre los directores creativos de la firma y algunos invitados, entre ellos el diseñador Marc Jacobs.

Pasarela Prada Foto: Cortesía de Prada

El debut de Fausto Puglisi en Roberto Cavalli



Haciendo un homenaje a la excentricidad italiana y con el animal print como hilo conductor, el diseñador y consultor creativo Fausto Puglisi presentó su primera colección para Roberto Cavalli.



La propuesta, titulada Zero Collection, incluyó desde los icónicos estampados de animales salvajes como leopardo, cebra y tigre, hasta piezas en color negro con acentos dorados. “Siluetas poderosas.Estampados poderosos”, explica la firma en Instagram. El denim también estuvo presente, así como el mix and match de diferentes estampados en un mismo look.

Pasarela Roberto Cavalli. Foto: Por: IMAXtree.com

La nueva generación de Dolce & Gabbana



Para cerrar con broche de oro esta edición de la Semana de la Moda de Milán, Dolce & Gabbana retomó la estética de las modelos de los años 90 y la trajo al 2021 en un entorno digital como nunca antes: una pasarela futurista con presencia de robots de un desarrollo y estudio sobre inteligencia artificial del Instituto Italiano de Tecnología.



De esta manera, la firma propuso una “nueva generación” que estará marcada por la tecnología, patchwork digital, robots, hologramas y tonos neón. También por materiales como el nylon, denim, telas metálicas y pieles sintéticas en siluetas relajadas pero que al mismo tiempo juegan con volúmenes y toques sartoriales.

La colección de los diseñadores italianos es un guiño a los jóvenes y a su visión libre de la moda y está inspirada en los progresos tecnológicos y la inteligencia artificial. Foto: Cortesía de Dolce&Gabbana

Los grandes ausentes



En esta edición del evento hicieron falta grandes nombres de la industria quienes tomaron la decisión de no ser parte del calendario oficial y en cambio presentar sus nuevas colecciones en otras fechas, entre ellos Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Versace y Boss.



En el caso de Versace, Donatella Versace confirmó que presentará su nueva colección el 5 de marzo y Boss anunciará su pasarela virtual para finales del mismo mes.