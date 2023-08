Con el paso del tiempo, los antropólogos, filósofos y psicólogos han declarado que el ser humano es social. Sus costumbres y creencias nacen en torno a una comunidad y a sus maneras de relacionarse con los otros.



De hecho, desde pequeños se crean vínculos para la supervivencia en el entorno habitado, parte de los lazos que se generan contribuyen a su desarrollo como individuos.

De acuerdo con Paloma Alonso Stuyck, doctora en psicología y especialista en relaciones familiares, la amistad es uno de los vínculos más importantes que se puede dar entre las personas porque es una de las modalidades del afecto, en el que se necesita aprender a querer.



De igual forma, señala que este tipo de relación no se planea y que hacen parte de la vida de cada quien de maneras sorpresivas conforme a los gustos e intereses de los implicados.



"La amistad se diferencia de otras relaciones interpersonales por ser un descubrimiento inesperado, gratuito. Los amigos no nos vienen dados, pero llegan a formar parte de nosotros: no seríamos los mismos sin ellos. Establecen el espacio y el tiempo de nuestras coordenadas existenciales", afirma la experta en un artículo para la revista digital 'Culturizando'.

Los amigos tienen beneficios en la salud

La amistad también es importante porque contribuye al bienestar de la salud mental, no solo por la compañía que esta pueda proporcionar, sino también por el apoyo moral, social y hasta económico cuando se presenta alguna dificultad.



Sin ello, los individuos pueden caer en una sensación de aislamiento y soledad que conlleve problemas de autoestima. Incluso, también ayuda a incrementar el cortisol en el cuerpo, que es la hormona del estrés, según 'Mayo Clinic'.

La neurociencia ha demostrado que el cerebro tiene la capacidad de comunicarse a través de aproximaciones celulares en las que puede elaborar y desarrollar una red neuronal de empatía con el otro, creando una afinidad entre dos personas.



"Las amistades verdaderas generan salud. Cuando los amigos sacan lo mejor de la persona, activan los neurotransmisores del cerebro a través de una carcajada, como máxima expresión de la alegría y ahí están funcionando la noradrenalina, epinefrina y dopamina de una manera positiva y placentera", afirman los investigadores Emily Falk, Elliot Berkman y Matthew Lieberman en su estudio: 'De las respuestas neuronales a la población: comportamiento'.



Por ello, se cree que es indispensable la amistad. En tanto también se trabaje en las habilidades de sí mismo. Si bien es cierto que la sensación de soledad e inseguridad, se pueden presentar teniendo varios amigos, es necesario cultivar lazos socioafectivos profundos que sean duraderos para que puedan acompañar cualquier proceso emocional.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

