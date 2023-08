La cama es un lugar en el que se pasan varias horas. Por ello, es indispensable que cada elemento que conforma el lecho se encuentre en óptimas condiciones para propiciar un buen descanso.



Aunque no lo parezca, en muy poco tiempo, las sábanas pueden acumular todo tipo suciedad, así que es primordial que estas sean cambiadas y lavadas constantemente.

El sudor, los fluidos y las bacterias se acopian en las sábanas, lo que puede incrementar la presencia de microorganismos en las mismas y provocar afectaciones en la piel y la aparición de algunas enfermedades respiratorias.



'"El sudor entra en las sábanas, lo que hace que no solo tengan un olor desagradable, sino que también se obstruyan bastante. No solo dormirás con la asquerosidad del sudor y las células muertas de la piel, sino también con los ácaros", dice Lindsay Browning, psicóloga, neurocientífica y experta en sueño, en entrevista con la 'BBC'.

¿Es recomendable lavar las sábanas nuevas?

Si bien es cierto que la ropa de cama no ha sido utilizada, esto no significa que no cuenten con otro tipo de bacterias tras su proceso de elaboración y almacenamiento.



De acuerdo con la firma de textiles para el hogar 'Burrito blanco', existen dos razones principales por las que se debe lavar los tendidos antes de usarlos por primera vez.



El primer motivo está relacionado con la confección del producto, aunque este deba cumplir con todos los controles y estándares de calidad, durante el proceso de fabricación es normal que "las fibras se sometan a diferentes técnicas químicas de tinte, estampación y perfeccionamiento, por ello, es necesario realizar un pre lavado antes de usarlas, para eliminar las micropartículas de elaboración".



La segunda razón tiene que ver con la suavidad del tendido. Al momento del almacenaje, la textura de las sábanas es un poco rígida, aunque este depende del tejido y de su número de hilos.



Si se desea conseguir una sensación más agradable en un primer momento, lavar la ropa de cama en primera instancia ayudará a eliminar cualquier incomodidad de aspereza, pues ayudará a activar el suavizante de telas y evitará que se encojan, según la compañía anteriormente citada.



Los expertos recomiendan que el primer lavado del textil sea delicado y con baja temperatura para no provocar ningún desgaste. Así mismo, sugieren que las sábanas sean cambiadas una vez a la semana para evitar la formación de microorganismos.







NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

