El cerebro y el sistema nervioso responden a situaciones cotidianas que generan sentimientos y emociones diarias de manera inconsciente. Pero no siempre logramos identificar la diferente entre ambas.



Esto resulta importante para nuestra salud emocional, pues, entre más familiarizados estemos con nuestro sentir, es más probable que gocemos de estabilidad interior.

Emociones

Facebook Twitter Linkedin

La felicidad es considerada una de las emociones primarias, junto con la tristeza, el enfado y el miedo. Foto: iStock

De acuerdo con expertos, las emociones son estados afectivos que se experimentan en un contexto específico. Estas llegan a nosotros como reacciones, que en muchas ocasiones también implican respuestas orgánicas, fisiológicos y endocrinos, de origen innato, como describe el portal Psico Emocionat.



Así es como vamos a experimentar una reacción automática e incontrolable, como sucede cuando recibimos una mala o una buena noticia. Todas estas reacciones se llaman emociones básicas y nos acompañan todo el tiempo, pero de forma transitoria, lo que quiere decir que no perduran en el tiempo.



Lea también: (¿Cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos?)



Las emociones vienen codificadas en el ser humano y según algunas clasificaciones como la del Instituto Europeo de Educación existen cinco emociones básicas que a medida que aprendemos y experimentamos pueden generar otras emociones secundarias. Estas son la ira, el miedo, la felicidad, el enamoramiento y la tristeza.



Otros listados no incluyen el amor dentro de esta categorización.

Sentimientos

Facebook Twitter Linkedin

La preocupación es un sentimiento derivado de una emoción, que llega a nosotros cuando pensamos cuáles pueden ser las consecuencias de ciertos actos, por ejemplo. Foto: istock

Por su parte, los sentimientos, según la web Psciología Online, son "un estado afectivo que se genera a partir de una emoción, sin embargo, se produce de manera más consciente, ya que las personas podemos elegir mantener ese estado de ánimo por un periodo".



Por ejemplo, una ruptura. Con el pasar de los días, la emoción que puede ser tristeza, miedo, o enojo irá se acentuará debido a los pensamientos y experiencias relacionados con esta situación.



Un sentimiento es la suma de una emoción y un pensamiento, por lo que se podría decir que es el siguiente paso, pues no hay sentimiento sin una emoción.



Otra diferencia entre ambos conceptos es que el sentimiento tiene una gran carga social y de aprendizaje, no es innato como ocurre con la emoción.



Y así como lo describe el Instituto Europeo de Educación, la emoción aparece de forma espontánea, sin controlarla, pero los sentimientos son más conscientes por la carga de interpretación que los precede.



En un ejemplo práctico, si estamos en una situación de temor absoluto, es posible que no controlemos nuestra respuesta fisiológica, pero, si sentimos desagrado por una persona, podemos fingir que no es así.

Así trabaja nuestro cerebro

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO