El romero es una hierba originaria de la región mediterránea, que hace parte de la familia de la menta y es muy popular como ingrediente de varias recetas.



Además, tiene una gran carga simbólica, pues se ha usado en rituales como bodas y simboliza desde la fidelidad hasta la suerte.



Ya sea como hierba, en infusión o aceite esencial, a esta planta también se le atribuyen bondades para el cuidado del cabello.

Se puede hacer una infusión de romero, similar a un té, y reservar el líquido para aplicarlo en el cabello. Foto: iStock

Es de conocimiento popular que se usa el romero para incentivar el crecimiento del cabello, el brillo y la fortaleza del mismo.



Pero, ¿realmente funciona? Le contamos.

Los beneficios del uso del romero en el cabello



Un estudio que John Wiley & Sons llevó a cabo hace algunos años, citado en el portal 'All things hair' demuestra que el aceite de romero se encarga de reforzar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo.



Según el artículo mencionado, los folículos pilosos obtienen la oxigenación y suministro de sangre necesario para evitar que el ciclo de crecimiento se detenga y el pelo se caiga.



Se le suma que tiene ácido carnósico, un activo que tiene propiedades antioxidantes y efectos antimicrobianos.



De acuerdo con entradas de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos este puede ser capaz de curar las terminaciones nerviosas en el cuero cabelludo para restablecer el crecimiento del cabello.



Entre los nutrientes que ofrece el romero destaca la vitamina A, sustancia antioxidante, la vitamina C, nutriente que ayuda a mantener los huesos fuertes, el sistema inmune saludable y la piel radiante y la vitamina B, su propiedad más relevante en el cuidado capilar, pues interviene en el crecimiento de las hebras y permite que el pelo crezca fuerte y elástico, según el portal 'Mi Pelazo'.



Tónico de romero

Andrea Bornacelli Donado, directora ejecutiva de Ámate Hair Care, marca dedicada al cuidado del cabello, asegura que el romero tienen características particulares que la convierten en aliadas de un pelo ideal.



"Es un rinse ácidos orgánico para el cabello. Quiere decir que ayudan a regular el ph del cabello, a disolver los residuos del champú, tratamientos y aceites y a darle brillo y eso hace que se vea mucho más sano", asegura.



Esto pues se encargan de precipitar las proteínas del cabello y de evitar la eliminación de aminoácidos, lo que hace que se disminuya la porosidad en la hebra.



Es por eso que Bornacelli recomienda unas infusiones que son económicas y fáciles de hacer.



"Se pone a hervir el agua y se agrega la bolsa de té de romero, se deja reposar de 10 a 20 minutos, se guarda en la nevera por unas horas o durante toda la noche y después de aplicar el champú y el acondicionar, se vierte de raíz a puntas. Yo no lo retiro, deje que se seque para que tenga acción de medios a puntas", explica.



A diferencia de los otros productos, estos no tienen conservantes, entonces le pueden durar máximo una semana en la nevera.



"Hay mucha gente que dice que estas infusiones también aportan al crecimiento, no hay estudios concluyentes al respecto, por eso el valor que yo les doy es como rinse ácido orgánico por su ph", asegura.



Se sugiere realizar este ritual una vez al día durante un mes como mínimo para empezar a apreciar los resultados.

Aceite de romero

Otra presentación muy común para el uso del romero en el cabello es en aceite. Este se puede preparar en casa con los siguientes productos, según el portal 'All things hair'.



1 taza de hojas frescas de romero.

2 tazas de aceite portador, puede ser de coco, oliva o jojoba.

1 botella de cristal.

1 aspersor.



Para la preparación:



Lave bien las hojas de romero



Acomódelas sobre una toalla limpia y déjelas secar.



Con la licuadora, batidora o con un cuchillo, corte las hojas o tritúrelas y colóquelas en la botella.



Cubra las hojas con el aceite portador y sumérjalas con una cuchara.



Cierre la botella y deja que las propiedades del romero se concentren en el aceite portador.



Para obtener todos sus beneficios, deje la mezcla reposar durante dos semanas, por lo menos, en un lugar seco y fresco. Cuando haya pasado el tiempo, cuele el aceite y asegúrese de que no queden restos del romero y guárdelo en el aspersor.

