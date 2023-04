La entrega de regalos es una acción que ha ayudado a demostrar, durante su historia, el amor, el respeto y el cariño que se tiene con persona o animal. En ocasiones son más importante las intenciones con las que se da, en lugar de lo que se obsequia.​

Época primitiva

Collares hechos con colmillos.

El origen de la entrega de los regalos se puede remontar al inicio de la especie humana. Así lo hizo saber el portal especializado Curious History.



"La entrega de obsequios también se infirió como un símbolo de estatus cuando los líderes de las tribus o clanes mostraban su agradecimiento por las contribuciones de quienes formaban parte de un logro relevante", según el portal anterior.

No importaba el tipo de regalos. Para esa época obsequiaban objetos que provenían de la naturaleza como la corteza de un árbol, un colmillo de algún animal, entre otros tantos, siendo esto como símbolo de progreso.



Con el pasar del tiempo, la civilización iba avanzando, por lo que se comenzaban a desarrollar nuevas herramientas que ayudaban a crear obsequios más elaborados.

Egipto

Joyas

Después de la época primitiva hay que remitirse a la época egipcia. Estas primeras civilizaciones se dedicaban a obsequiar regalos a los faraones, a quienes se les creía que al ser coronados se convertirían en dioses.

"Los obsequios como joyas, granos de flores y cultivos a menudo se entregaban a la realeza para prepararlos para una vida abundante en el más allá", según el portal Add A Pearl.

Roma

Las ramas eran usadas como regalo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (Unesco) mencionó en un artículo, denominado '¿Cómo se originó la idea de regalo'?', que el origen de los regalos está en Roma.



"Desde la ofrenda de ramas verdes que se le ofrecían al rey sabino, Tatius, quien compartió el poder real con Rómulo", señaló.



Actualmente, el concepto de regalo ha ido cambiando, dado que hay quienes creen que "vale más la intención que el regalo". Otros perciben como un regalo el tiempo que les ofrecen, una canción que les dedican, entre otros, pero aun así el dar un regalo no deja de ser una tradición.



No obstante, también hay que resaltar que con el tiempo este tipo de detalles se han comenzado a dejar aún lado, pero ¿esto qué podría implicar? Las personas estarían perdiendo sus rasgos sociales.



"Quién está en su lista de regalos le dice quién es importante en su vida y quien es menos importante', dijo Mary Ann McGrath, investigadora de la Universidad Loyola de Chicago, para The New York Times.

la nación (gda)

