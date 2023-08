Lograr un cabello saludable va más allá del uso de productos externos; una dieta equilibrada y la hidratación constante son esenciales para nutrirlo desde adentro y mantenerlo radiante, manejable y sedoso.

Naprolab, empresa colombiana especializada en la fabricación y comercialización de productos cosméticos capilares, brinda algunos consejos para tener una melena sana y llevar a cabo una correcta rutina capilar.

Para mejorar la textura del cabello, se recomienda incluir proteínas en la alimentación, como el huevo y el pescado. Estos productos proporcionan aminoácidos fundamentales para fortalecer el pelo.

Para hidratar y fortalecer los folículos pilosos, la compañía aconseja incluir en la dieta frutas ricas en vitamina C, como la naranja, la mandarina, la piña y el limón. Esta vitamina es esencial para la producción de colágeno, un componente crucial para la salud capilar.

Si desea preservar la elasticidad del cabello, lo ideal sería optar por alimentos que contengan vitamina E, como los frutos secos. Esta fomenta la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, contribuyendo a una melena más resistente y saludable.

Tipos de piel cabelluda

Es vital reconocer que distintos tipos de cabello y condiciones de piel influyen en su apariencia. Existen diversos tipos de piel cabelluda, clasificados en emulsiones epicutáneas:



- Normal: piel equilibrada, resultando en cabello brillante, suave y aterciopelado.

- Seco: piel carente de grasa y agua, generando cabello áspero y quebradizo.

- Graso: piel con alta grasa, presentando cabello brillante y pegajoso.

Consejos para el cabello seco y graso

La producción excesiva de sebo capilar causa el cabello graso. Para evitarlo, utilice un champú especializado en limpieza profunda para mantener los folículos libres de impurezas, previniendo la inflamación de las glándulas sebáceas, según indica Naprolab.

Hidratar y humectar el cabello con productos que contengan ingredientes como aloe vera, aguacate, aceite de jojoba y keratina es fundamental. Foto: iStock

Por otra parte, la sequedad capilar es resultado del clima, el uso de herramientas de calor y procesos químicos. Hidratar y humectar el cabello con productos que contengan ingredientes como aloe vera, aguacate, aceite de jojoba y keratina es fundamental. Además, una dieta rica en vitaminas A, B y C, junto con una hidratación adecuada, pueden contribuir.

Desmitificando prácticas comunes

A menudo, se encuentran consejos sobre cuidado capilar que se convierten en mitos urbanos. Algunos ejemplos son:

- Mascarillas caseras: a pesar de su popularidad, aplicar alimentos sobre el cabello puede causar reacciones adversas. Las partículas son demasiado grandes para penetrar la hebra capilar.



- Arrancar canas: no arrancar una cana no generará más canas. Estas son parte del proceso natural de envejecimiento.



- Cortar el cabello según la Luna: no existen pruebas científicas que respalden la influencia lunar en el cuidado capilar.

5 pasos para manejar el pelo crespo

VALERIA CASTRO VALENCIA

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de Naprolab, y contó con la revisión de la periodista y un editor.​