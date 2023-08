En plataformas como TikTok y YouTube se hacen populares con cierta frecuencia algunas mascarillas y cremas caseras para mejorar el aspecto de la piel.



Con la promesa de una piel sin arrugas ni manchas, la crema natural de cáscara de plátano y arroz hecha en casa se ha hecho viral.



Pero, ¿realmente es buena para la piel? Aquí le contamos.

Entre los supuestos beneficios de esta mezcla se encuentran:



- Atenuar la aparición de arrugas y líneas de expresión.



- Reducir las ojeras.



- Calmar la inflamación.

Y aunque es un truco barato y prometedor, probablemente no funcione. "No hay pruebas científicas que sugieran que usar una cáscara de plátano en la cara vaya a ayudar", dice el dermatólogo residente Taylor Bullock a la Clínica Cleveland.



Pero no son creencias infundadas, pues esta fruta tiene múltiples propiedades.



"Los plátanos son muy ricos en antioxidantes", señala el Dr. Bullock. "Los antioxidantes son sustancias naturales que son excelentes para el cuerpo, incluyendo la piel, y son una gran adición a su régimen de cuidado de la piel."

Pero el profesional recomienda buscar productos dermatológicamente probados que incluyan los antioxidantes, en lugar de aplicarse cremas caseras que pueden no tener los beneficios prometidos y causar respuestas alérgicas en algunas personas.



Por eso, lo mejor es visitar a un dermatólogo que le indique cuáles son los productos y activos que necesita su piel.

Cómo hacer la crema con cáscara de banano

Si de todas maneras desea probar la crema casera hecha con cáscara de banano, le dejamos la receta del portal 'Panoramaweb'.

Ingredientes

1 cáscara de plátano maduro, lavada y cortada en pedazos. 4 cucharadas de aceite de almendras.

Paso a paso

En un recipiente apto para baño maría, coloque los pedazos de cáscara de plátano junto con el aceite de almendras. Caliente la mezcla a baño maría durante aproximadamente 20 minutos, asegurándose de que no hierva. Retire del fuego y deje que la mezcla se enfríe. Luego, coloque la mezcla en una licuadora hasta obtener una consistencia uniforme. Pase la mezcla por un colador para eliminar cualquier residuo sólido. Transfiera la crema resultante en un frasco limpio y hermético.

Tenga en cuenta que antes de aplicarla en la piel del rostro, debe hacer una prueba de alergia en una zona más pequeña, como en el antebrazo.



En caso de tener una reacción desfavorable no la vuelva utilizar.

