El agua o infusión de flor de jamaica con canela es una bebida popular y refrescante que ha ganado reconocimiento en los últimos años, por sus posibles beneficios para la salud.

La flor de jamaica es ampliamente conocida por los grandes beneficios que puede aportar a la salud de quien la consume en infusión. El portal ‘WebMD’ indica que el consumo de esta planta ha aumentado significativamente, pues se cree que ayuda a reducir el colesterol y en algunos casos se usa para estimular la producción de leche materna e incluso existen quienes afirman que ayuda a depurar el organismo.

De igual manera, este mismo portal establece que realmente no existe una investigación científica que garantice todos estos beneficios con el consumo del agua de jamaica, por lo que las posibles propiedades que tiene esta planta no están confirmadas médicamente.



El sitio web especializado en medicina ‘Healthline Media, Inc.’ indica que aunque el consumo de esta bebida o infusión es seguro en la mayoría de los casos, no debe ser en exceso.



También, el portal web especializado en salud ‘Verywell Health’ menciona alguno de los efectos secundarios que puede tener el consumo de agua de jamaica en algunas personas, asegurando que estos son causados la mayoría de veces por las tinturas que se desprenden de la flor. Algunos de estos síntomas son dolor de estómago, cabeza, gases, fatiga, dolor al orinar, náuseas, estreñimiento y en algunos casos hasta zumbidos frecuentes en el oído.

Un estudio a esta infusión realizado por investigadores del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, indicó que la flor de jamaica puede ser utilizada para tratar algunos padecimientos como la hipertensión, sin embargo, destacan que el consumo excesivo de esta bebida puede causar un bajón significativo en la presión arterial, por lo que hay que consumirla moderadamente solamente si sufre de tensión alta.



Un bajonazo de presión arterial puede tener como principales síntomas mareos, náuseas, escalofríos y desmayos, por lo que los especialistas de la universidad de Arizona recomiendan consumirla moderadamente, explicando que tiene una función similar a los medicamentos que consumen las personas con padecimientos de tensión arterial alta.



En la misma línea, el portal ‘VeryWell Health’ indica que la flor de jamaica contiene altos niveles de fitoestrógenos, que tienen un origen similar al del estrógeno en el ser humano, por lo que las mujeres en edad fértil que consumen esta bebida en exceso podrían disminuir la eficacia de las píldoras anticonceptivas.



Las propiedades de la flor de jamaica podrían tener interacciones con algunos medicamentos, según indica el portal ‘Medical News Today’, ya que el consumo de esta en bebida fría o en infusión podría disminuir la eficacia de algunos medicamentos para tratar la diabetes, puesto que podría bajar los niveles de azúcar de manera notoria.

Así mismo, el portal ‘VeryWell Health’ menciona que las personas con algún tipo de hipersensibilidad a la canela, deben abstenerse de consumir esta popular bebida, ya que podría causar reacciones alérgicas leves a graves, que incluyen erupciones cutáneas, hinchazón, dificultad para respirar o anafilaxis en casos extremos.



Es importante visitar al médico de cabecera o especialista con el que esté tratando algún padecimiento y comentarle la intención de incluir esta bebida en la rutina alimenticia, pues como se mencionó anteriormente, el consumo del agua de jamaica podría tener algún tipo de afectación en algunos padecimientos o medicamentos.

