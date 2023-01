Los acertijos, definidos por la RAE como un “enigmas o adivinanzas que se proponen como pasatiempos”, son muy populares desde tiempos inmemorables y es que basta con recordar el mito de Edipo, que la mayoría de seguro leyó en el colegio.



En este texto se cuenta que el rey, en su camino a Tebas, se topó con una esfinge que custodiaba el acceso a la ciudad. ¿De qué manera? Planteándole un acertijo a cada persona que osaba a pasar por allí. La pregunta era la siguiente:



“¿Cuál es la criatura que en la mañana camina en cuatro patas, al mediodía en dos y en la noche en tres?” y Edipo con seguridad respondió: “El hombre, pues gatea en su infancia, camina durante su vida y cuando llega a viejo se apoya en un bastón para andar”.

Por supuesto, no solo existen de este tipo. Hay acertijos en todos los campos, así que pasan desde las matemáticas hasta la cultura general y este es un término con el que los jóvenes pueden estar muy relacionados, ya que uno de los programas de televisión más famosos de sus primeros años los incluía. Se trata de ‘Dora, la exploradora’.



Y es que, precisamente, para darles soluciones se emplea el razonamiento, la intuición y la imaginación, resultando en una actividad muy beneficiosa para los menores.



O también basta con recordar a ‘Riddler’ (en español, Acertijo), uno de los villanos más famosos de ‘Batman’, que, de hecho, salió en la más reciente adaptación al cine. Este hombre estaba obsesionado con los rompecabezas y los juegos de palabras, y ha sido interpretado por Micky Dolenz, Robin Williams, Jim Carrey y Paul Dano.

Origen de la palabra acertijo

Se dice que esta palabra proviene del latín certum (“cierto”, “certeza”) y el prefijo a- (“hacia”). Lo que tiene mucho sentido, pues indican el camino hacia la verdad, hacia una respuesta considerada correcta o, en pocas palabras, a acertar.



Ejemplos de acertijos

A continuación, le compartimos algunos muy populares, obtenidos de ‘Bussines Insider’:



Si me tienes, quieres compartirme. Si me compartes, no me tienes. ¿Qué soy?

Respuesta: un secreto.



Estás escapando de un laberinto, y tienes tres puertas delante. La puerta de la izquierda lleva a un ardiente infierno. La puerta del centro a un brutal asesino. Y la puerta de la derecha a un león que no ha comido en tres meses. ¿Qué puerta escoges?

Respuesta: la de la derecha, pues tras esos meses sin comer el león ya estará muerto.



Ponme de lado y soy todo. Córtame por la mitad y no soy nada. ¿Qué soy?

Respuesta: el número ocho (8).



¿Qué número sigue esta secuencia: 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, _______?

Respuesta: 13112221, ya que cada secuencia es la representación verbal de la anterior.



Estás en una sala a oscuras con una vela, una estufa de leña y una lámpara de gas. Solo tienes un fósforo, así que ¿qué enciendes primero?

Respuesta: el fósforo.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS