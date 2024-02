¿Qué significa ‘traka’ y cómo se aplica en una conversación?

Las redes sociales tienen su propio lenguaje. Todas las semanas aparece una nueva tendencia que, especialmente las nuevas generaciones, no tardan en comprender e imitar a través de publicaciones y memes que invaden la web. Pero no siempre se puede estar al tanto de todo lo que está sucediendo en internet, y hay algunas palabras que llegan a confundir, una de ellas es "traka" que comenzó a utilizarse sobre todo entre la comunidad LGBTQ+. Pero ¿qué es lo que significa?

La influencer mexicana Yeri Mua, también conocida como la "Bratz jarocha", fue una de las primeras en popularizar la palabra "traKa". Una expresión que no todos entienden a pesar de que ha sido cada vez más utilizada en redes sociales como TikTok en donde ya es común escucharla y hasta utilizarla como hashtag.

Si quiere estar en tendencia y utilizar correctamente el término "traka" hay que saber que es una palabra que se utiliza para expresar sorpresa ante algo inesperado. Como ejemplo, Yeri Mua dice "traka" en sus contenidos de redes sociales si es que algo le genera emoción o asombro.

Usuarios responden, ¿qué significa traka?

Vale la pena decir que, aunque se le atribuye la popularización del término "traka", no se sabe si Yeri Mua fue quien comenzó a utilizar esta palabra en redes sociales. Lo que es cierto es que ha alcanzado tal popularidad que otros usuarios se han dado a la tarea de explicar cómo utilizarla y cuándo.

Diversas cuentas en la red social china de videos cortos se han encargado de explicar cómo usar esta expresión de la manera correcta. Como ejemplo el usuario @itstevemh compartió que "traka" se utiliza para expresar sorpresa o shock. "Qué significa traka y cómo lo pueden utilizar en una oración. Traka viene del término griego 'oh my god, zas, wow'. Está expresando shock ante una situación, o sea, estar sorprendido cuando pasa algo. Pero en vez de decir 'wow' dices 'traka' y lo unes a la oración", se le escucha decir en su video.

Y continuó expresando cómo es que se puede aplicar la palabra en una oración: "La otra vez andaba en el antro y 'traka' que se acerca un nombre a pedirme mi número de teléfono. Otro ejemplo sería, salí a la tienda y 'traka' no me di cuenta de que no había apagado la estufa y la humadera en la casa que se hizo para qué te cuento", compartió el creador de contenido en TikTok.