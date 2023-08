Tener sueños muy vívidos con una persona que hace parte del pasado puede despertar diferentes sentimientos y dejarlo triste, sorprendido o confundido.



Los sueños con exparejas no son infrecuentes y suelen causar este tipo de sensaciones, dependiendo de lo que ocurra en el mundo onírico.



Las investigaciones sugieren que la aparición de un 'ex' en sueños depende del estado sentimental en el momento.

Los estudios demuestran que tanto las personas solteras como las que tienen pareja sueñan con exparejas, pero es normal que le genere cuestionamientos.



Esto no significa necesariamente que usted no ha superado la ruptura o a la persona, pues los sueños se crean con material que ya está en su mente.



Aunque son representaciones del subconsciente, no hay una interpretación directa e igual para todos, pero sí dicen mucho de lo que está en el cerebro. Puede ser una representación de sus necesidades insatisfechas, por ejemplo.

"Las exparejas suelen ser protagonistas porque se evocan recuerdos de lo que se experimentó y es posible que actualmente haya una carencia en algún aspecto de su vida sexual y su mente lo expresa de tal manera", como explica el psicólogo Vicente Herrera-Gayosso.

La mente utiliza la imagen para dar un mensaje a través de símbolos. También lo que sucedió en la relación le puede dar luces sobre lo que quiere decir.



"Todo sueño tiene símbolos que son personales, por lo que hacer un análisis de la situación completa puede indicarle lo que quiere decir", detalla el doctor Adrian Salama en su canal de YouTube.



Si en su sueño están teniendo relaciones sexuales, se aconseja revisar la posición en la que se encontraban y qué cree que su 'yo' le está diciendo en este momento.

Una interpretación de ver a un ex en sueños también puede significar que no ha superado del todo la relación.



"Si todavía siente algo por su ex, puede que aparezca en sus sueños, porque los sueños pueden reproducir la realidad. Sin embargo, los sentimientos reales no tienen por qué ser románticos. También puedes sentir frustración, ira, tristeza o celos", de acuerdo con un artículo de 'Sleep Foundation'.

Por su parte, Lauri Loewenberg, analista de sueños certificada, le dijo a 'Healthline' que normalmente las causas para soñar con un ex pueden ser:



- Insatisfacción emocional



- Insatisfacción sexual



- Sentimientos no resueltos sobre el ex o la ruptura



- Sentimientos resueltos sobre el ex o la ruptura

Es importante que tenga presente que no hay una sola interpretación universal que aplique a los sueños, pero es posible que su subconsciente esté tratando de decirle algo.

