Si algo ha dejado claro el mundo cinematográfico es que el tiempo en los sueños, al parecer transcurre de manera diferente. Ya lo decía Christopher Nolan en el 'Origen', cuando Leonardo DiCaprio se sumerge en el mundo onírico donde dos horas en la vida terrenal son una eternidad en la ensoñación.



Sin embargo, el significado del tiempo, y del artefacto que lo mide, no necesariamente se podría referir a las horas que transcurren dentro del sueño si visualiza un reloj allí.

De acuerdo con 'El gran libro de los sueños ' del escritor y parapsicólogo, Emilio Salas, soñar con este tipo de objetos, puede estar relacionado con aspectos que le hacen falta o que deberá resolver.



(Le puede interesar: ¿Por qué en los sueños no podemos gritar? Expertos dan solución ).



Una urgencia por evitar perder las oportunidades que le están esperando y que podrían no llegar a presentarse al dejar ámbitos inconclusos. Así que si ve un reloj en su sueño, este haría referencia a sus miedos e inseguridades para dar el siguiente paso en su vida.



Así mismo, si nota que en su ensoñación observa de manera insistente la hora, se dice que esto podría indicar que se siente presionado, observado o juzgado por personas cercanas a su entorno, ya sea pareja, amigos o familiares, incluso hasta compañeros del trabajo.

¿Qué significan las horas que visuliza?

Otro factor a tener en cuenta cuando está viendo el reloj son las horas que se le presentan. Es decir, si este refleja una zona horaria temprana, en la tarde o nocturna, ya que estás también podrían tener un significado propio.



(Siga leyendo:¿Debo preocuparme si sueño que le soy infiel a mi pareja con otra persona?).



Soñar con ciertas horas podría estar relacionado con la conexión espiritual y las presencias angelicales. De hecho, suelen estar relacionadas con las horas espejos, que son las cifras de números iguales, como 11:11, 08:08, 13:13 y así con todos los números del reloj.



"Las horas espejo tienen un mensaje para nosotros, pues el universo y los ángeles te quieren dar a conocer algo o bien tranquilizarte por aquello que has estado preocupado", afirma la 'coach' María Alejandra Bustamante en su portal 'Pienso en Positivo'.



De igual forma, también se puede dar con las horas invertidas que para la numerología se dan a partir de la combinación del primer dígito más uno, por ejemplo: 10:01 equivale al 11, el resultado de sumar 10 + 01. Esta cifra tiene una definición para la disciplina que puede indicar consciencia sobre el comportamiento y los actos recientes, en caso de verlo en su sueño.



"El 11 representa una guía y pide a quien se le aparece que sea un poco más consciente de sus acciones recientes para aprender de estas y mejorar. Las personas que llevan el número 11 son visionarias, soñadoras e idealistas, con mucho poder espiritual interior", afirma para la revista 'Cosmopolitan', Antonio Emilio Morales, escritor del ‘Curso completo de Numerología’.



(Lea también: Hombre se auto implanta un electrodo en el cerebro para controlar los sueños ).



Vale recordar, la interpretación es altamente personal y puede variar ampliamente entre las personas. Situaciones y objetos recurrentes en los sueños a veces pueden estar relacionados con temas emocionales no resueltos. De esta manera, es importante ser cuidadosos al interpretar y no sacar conclusiones demasiado simples o apresuradas.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias