El limón se usa para casi todo. Desde su protagonismo en la gastronomía en platos como postres y bebidas refrescantes hasta remedios caseros para curar dolores, quitar manchas de la ropa, entre otros.Incluso, hay quienes le atribuyen a esta fruta cítrica la capacidad para limpiar energías, atraer la abundancia y el dinero, por mencionar algunos.

Una de las formas más recomendadas por esotéricos para emplear el limón en el hogar es ponerlo debajo de la cama.



Se dice que es capaz de ahuyentar las malas energías y mejorar el ambiente del cuarto.

En redes sociales circulan variedad de videos recomendando la forma ideal para llevar a cabo este ritual.



Algunos indican que debe dejarse el limón cortado sobre un plato, mientras que otros lo cortan en cuatro partes y lo sumergen en agua.



Se cree que este fruto puede absorber la energía negativa y la envidia del entorno.

También se dice que dejar limón debajo de la cama por algunos días y cambiándolo regularmente puede ayudarle a dormir mejor, pues el aroma es relajante y en zonas cálidas mantiene a los zancudos a raya. Por su olor, este cítrico puede mejorar su estado de ánimo.

Otro punto importante por el que puede intentar colocar un limón debajo de su cama es que se dice que tiene propiedades desinfectantes y puede ayudar a purificar el aire, eliminando olores desagradables, según la revista 'Glamour'.

Beneficios de consumir limón

Sus propiedades digestivas contribuyen a calmar los síntomas producidos por la indigestión, como la acidez o el ardor de estómago, los gases o las náuseas. Foto: iStock

Aunque su papel como limpiador de energías no está comprobado, hay algunos beneficios de consumir la fruta que sí cuentan con respaldo científico.

El limón ayuda a proteger las células

El portal Prevention, el cual provee información sobre salud, explica que "la vitamina C es un potente antioxidante que contrarresta el daño celular que se acumula con el tiempo".

Disminuye el riesgo de sufrir de cálculos a los riñones



Trisha Best, dietista registrada y especialista en salud ambiental y nutricional de Balance One Supplements, citada por Every Day Health, portal web especializado en informar sobre salud, afirma que "aquellos propensos a los cálculos renales también pueden ver los beneficios de hacer que el agua de limón sea una parte regular de su rotación de bebidas”.

- Mejora la digestión

En cierta medida, hay veracidad cuando las abuelas y las mamás ofrecen agua con limón para disminuir un dolor de estómago. La razón es porque esta fruta, dentro de sus componentes, ofrece carbohidratos convertidos en fibra soluble, la cual ayuda a mejorar la parte intestinal, además de retardar los almidones y los azúcares, según Healthline Networks, sitio web especializado en ofrecer información de salud.

