Comer un mismo alimento diariamente puede ser aburrido y cansarlo con facilidad. No obstante, cuando este se puede consumir en diferentes formas y aporta amplios beneficios a la salud, puede convertirse en una opción más atractiva.



Esto es lo que sucede con el kiwi, una fruta que debería añadir a su dieta.

Siga leyendo: (¿Cuál es la mejor fruta para manejar el estreñimiento, según Harvard?)

Esta baya originaria de China ha llegado a todos los rincones del mundo y aunque en Colombia no se suele consumir con tanta regularidad, no es una desconocida.



El kiwi suele tener forma ovalada y un tamaño similar al huevo de gallina. Su piel es de color camel, fibrosa y recubierta de una ligera pelusa -que es comestible-. Su pulpa es de un verde brillante, con una textura única pero en general agradable e hileras de diminutas semillas negras, que también se pueden comer.



Combina el dulce con el ácido por lo que se puede mezclar con facilidad en diferentes preparaciones.

Lea también: (OMS sugiere que adultos coman 400 gramos de verduras y frutas: esta es la razón)

Los beneficios del consumo de kiwi

Esta fruta es rica en vitamina C, en fibra dietética y en antioxidantes, elementos que aportan diversos beneficios para la salud.



Se dice que esta fruta ácida puede favorecer la salud cardiaca, digestiva e inmunitaria, además de su bajo contenido calórico, que lo convierte en un aliado de la alimentación balanceada.



Según la revisión científica del portal especializado 'Healthline', un kiwi de 100 gramos proporciona más del 80 % de las necesidades diarias medias de vitamina C, "un potente antioxidante que protege las células contra el daño oxidativo. También interviene en la función inmunitaria y el cuerpo la necesita para producir colágeno y neurotransmisores".



Además, los kiwis contienen potasio, cobre, vitamina K, folato y vitamina E, un nutriente liposoluble que tiene efectos antioxidantes y desempeña un papel importante para el sistema inmune.



También son conocidos como un remedio para el estreñimiento y esto se debe a la cantidad de fibra dietética soluble que se encuentra en ellos, lo que puede ayudar a estimular una digestión regular y saludable, según la 'Web MD'.

Vea acá: (Piña: ¿cuáles son las consecuencias que tiene consumir esta fruta en exceso?)

De igual forma, dicha fibra puede ayudar a reducir los factores de riesgo de cardiopatías al disminuir el LDL o colesterol malo y poseen carotenoides, que según los estudios pueden proteger al cuerpo contra ciertas afecciones, como las enfermedades cardiacas.

¿Es bueno comer kiwi todos los días?

El kiwi puede comerse entero, como la manzana, incluso con la piel que es rica en fibra y vitamina C. Esta puede ser algo ácida o tener una textura que no le gusta a todas las personas, pero lo puede cortar y comerse solo la pulpa.



Es un acompañamiento muy versátil y lo puede comer como topping para el cereal, con yogur o mezclarlo en batidos y jugos con otras frutas omo fresas, plátanos y naranjas. También se puede hacer puré de kiwi para utilizarlo en salsas, aliños o postres, mencionan en el portal 'WebMedy'.



En ensaladas o postres aporta una acidez refrescante. Eso sí, comerlo con otros alimentos que puedan ser altos en azúcar reduce su impacto positivo.



Comer kiwis con regularidad es beneficioso para la salud por lo ya mencionado y no supone ningún riesgo para la mayoría de las personas.



El principal riesgo es ser alérgicos, lo que puede presentarse en forma de picor de garganta, lengua hinchada, dificultad para tragar, sibilancias, dolor abdominal, vómitos y urticaria.



Añadirlo a su dieta podría aumentar su energía, fortalecer su corazón, reducir el contagio de virus y ayudarle a lucir una piel y cabello más luminosos.



En caso de tener una reacción alérgica suspenda su consumo. Recuerde que antes de implementar un cambio en su alimentación debe consultarlo con un profesional.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO