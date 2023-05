La toxina botulínica, más conocida como bótox, es una sustancia muy popular, utilizada con frecuencia en diversos tratamientos estéticos como suavizar las arrugas, eliminar líneas de expresión y mejorar el aspecto de la piel en ciertas zonas.



"El bótox actúa sobre el músculo, relajando la zona al actuar como barrera en la conexión neuromuscular. Como consecuencia, las arrugas y las líneas de expresión que aparecen por la contracción muscular se alisan temporalmente hasta prácticamente desaparecer", explica el Instituto Médico Láser (IML) de Madrid, en su página web.

Expertos manifiestan que el bótox es seguro para las arrugas a corto y largo plazo. Foto: iStock

Aunque su aplicación suele ser rápida en manos de un experto, pueden aparecer ciertos síntomas después de las inyecciones.



Es común que aparezca inflamación y pequeños hematomas o rojeces que normalmente son leves si el procedimiento está a cargo de un profesional.



"El bótox no requiere de cuidados especiales, pero para que el tratamiento salga perfecto, debes tener en cuenta unas pequeñas recomendaciones", destacan los cirujanos plásticos de Nicaragua, en su página web.



Recomendaciones que debe seguir después de la aplicación del bótox

Las reacciones de cada cuerpo son particulares, pero lo que aconsejan los expertos para todos los casos es tomar ciertos cuidados para garantizar el éxito de la aplicación.



- No masajear la zona infiltrada en las siguientes 24 horas tras el tratamiento.



- No ejercer presión en el área tratada durante las 24 horas posteriores al tratamiento.



- No realizar ejercicio físico de alta intensidad durante las primeras 24 horas.



- Evitar gesticular en exceso durante las siguientes cuatro horas.



- No exponerse al sol durante un tiempo prolongado.



- Evitar tumbarse durante las siguientes horas una vez realizado el tratamiento.



"Para que cualquier tratamiento realizado con bótox tenga un éxito del 100 % se recomienda cumplir estas pautas y seguir los consejos que cada cirujano proporcione", apuntan los médicos de IML.

Por su parte, el Dr. Anjum Jahan, dentista cosmético y practicante de estética facial en Sante Clinic, aseguró a 'Vogue' que se debe evitar dormir boca abajo, "ya que esto también podría hacer que el bótox se propague a áreas no deseadas".



Y Anastasia Therianou, dermatóloga, añade que lo mejor es no usar maquillaje durante dos días después del tratamiento "para permitir que tu piel se cure y evitar una infección secundaria".



Una pregunta frecuente es sobre el lavado del rostro, que se debe hacer para mantener la piel limpia, especialmente cerca de los puntos de inyección, lo que sí debe tener presente es que debe hacerlo con delicadeza.



"Utilizar únicamente productos de limpieza suaves y evitar masajear o frotar la cara, ya que esto puede causar irritación", destacan en el portal de salud Great City Medical.



También recomiendan evitar cualquier tratamiento facial adicional, como masajes, peelings químicos o microdermoabrasión, en las 24 horas posteriores.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

