El cuidado de la piel es fundamental para que esta luzca radiante, además de ayudar a prevenir enfermedades como manchas, acné, infecciones víricas, infecciones por hongos, cáncer de piel, urticaria, lunares y envejecimiento prematuro en la piel, según la página web de Sanitas.



Mayo Clinic, entidad dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explica que el llevar una dieta saludable; limitar la duración del agua caliente en el rostro, mientras se ducha; no fumar; el uso del protector solar, entre otras tantas prácticas, pueden disminuir el riesgo de sufrir daños en el rostro.

(Lo invitamos a seguir leyendo: Nevado del Ruiz: así se ve la actividad del volcán desde el espacio).

De acuerdo con lo anterior, la rutina de skincare, la cual a veces termina siendo muy minuciosa, ayuda a que la piel esté sana y radiante, incluso hay quienes han decidido generar contenido en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok para concientizar a la gente de la importancia de hacer esta rutina a diario.

Sin embargo, durante estas rutinas del cuidado de la piel a veces se cometen errores que pueden generar un efecto rebote, es decir, en vez de beneficiarla termina perjudicándola. Lo invitamos a conocer algunas de estas equivocaciones.

(Puede leer: Consejos para cuidar la piel después de una semana de playa o piscina).

Errores al momento de realizar el skincare

Facebook Twitter Linkedin

El uso de la crema hidratante, para el tipo de piel adecuado, tiene buenos beneficios. Foto: iStock

- No lavar la toalla con la que seca el rostro

El lavar el paño con frecuencia es de suma importancia, dado que aunque solo sea usada para el rostro, esta recoge las células muertas y bacterias de la piel que perjudican la limpieza deseada, según Mespritceuticals, compañía especializada en el desarrollo de productos para la piel.



- No usar los productos en el orden adecuado

​Si no conoce la forma idónea en la que deberían ir aplicados los productos, debe tener en cuenta que debe iniciar con las fórmulas más líquidas hasta acabar con las más densas.



Valmy, página web enfocada en la creación, distribución e información sobre productos faciales, afirma que se debe comenzar por "el limpiador facial, luego el tónico, seguido por un sérum, en caso de que los emplee, la crema hidratante y por último, el protector solar".



- No hidratar la piel

Hay quienes creen que al tener la piel grasa no necesitan hidratación, lo que termina siendo un grave error. Todos los tipos de piel requieren de un producto que favorezca la "regulación propia producción de aceite natural", según el medio anteriormente mencionado.



- Realizar de forma seguida exfoliaciones

El rostro también necesita ser exfoliado cada cierto tiempo, todo depende de su tipo de piel. Por ende, si tiene piel sensible, deberá ejecutar este procedimiento cada 15 días; si es normal, una vez por semana y si es grasa, cada dos o siete días, según el diario Estetic.es, especializado en informar sobre la salud y belleza.

Más noticias en EL TIEMPO

Mascarilla coreana de arroz: cómo prepararla y lograr una piel sin manchas

tendencias el tiempo

Tiktoker y empresaria: Nicole Betancur incursiona en el mundo del cuidado facial

Maquillaje coreano: así es la tendencia del 'K-beauty' que se impone

redacción mujeres

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS