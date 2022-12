Esta es la situación: está a punto de salir de vacaciones, se irá un mes a hacer el viaje de su vida o aprovechará para visitar a su familia en su ciudad de origen. Ya reservó el cupo para la guardería de su perro, pidió que las facturas de servicios se las envíen al correo para poderlas pagar por internet, no volvió a hacer mercado para que la comida no se dañe en la nevera, pero hay un asunto que no ha podido resolver.



¿Con quién dejar el cuidado de sus plantas? Esas que ceremoniosamente les echa agua los miércoles y domingos, las poda, les habla como si fueran confidentes, les pone música, busca alternativas de abonos para que florezcan con más color o crezcan más fuerte, las que saca al sol y las devuelve a la sombra porque sus puntas están secas.

A veces la solución es dejarle las llaves de la casa a un familiar o un amigo cercano que pueda ir, por lo menos, una vez a la semana a regarlas, o, por el contrario, ellos se ofrecen a alojarlas en sus espacios propios mientras regresa. ¿Pero si no existe esa opción? ¿Regresar de vacaciones y encontrar marchistas las amigas silenciosas a las que tanto cariño les dio en los días más difíciles de la pandemia?



Ante una necesidad de servicio, hay una oportunidad de negocio. Así nació Hotel de Plantas en Bogotá, uno de los hijos del vivero urbano La Mata, luego de que un cliente le pidiera cuidar sus 30 plantas mientras estaba fuera de la ciudad. Él no regresó por ellas, pero ahí se fue concibiendo una idea que, hoy en día, es la salvación para muchos.



Hotel de Plantas

El vivero La Mata creó el primer Hotel de Plantas del país. Foto: Cortesía La Mata

“Al igual que con las mascotas, las personas creamos vínculos afectivos muy fuertes con las plantas. Es por esto que existe una gran preocupación a la hora de planear vacaciones sin saber, ¿quién cuidará mis plantas? No las dejes solitas. Con nosotros están como en casa”, fue la primera publicación de Hotel de Plantas promoviendo su servicio novedoso.



Laura Peña, dueña de La Mata, cuenta que siempre sus clientes le pidieron este servicio especial. La mayoría de ellos son extranjeros que viajan constantemente y por temporadas largas, y dejar sus plantas un mes o más tiempo sin cuidados no era una opción. Hace un año, Hotel de Plantas abrió oficialmente sus puertas a sus huéspedes frondosos, verdes y florecidos.

Queda ubicado en una casa en Rosales, en el norte de Bogotá, pero prestan servicio a domicilio de recogida o dan la opción de que las personas lleven sus plantas a alguno de los locales del vivero La Mata, para luego trasladarlas al hotel.



Todos los días les llegan huéspedes y pacientes. Sí, porque algunas personas prefieren dejar su planta que necesita cuidados especiales por unos días para que en el hotel las mejore y las ponga a reverdecer de nuevo. Por eso, también, lo llaman la clínica de las plantas.



Si es por vacaciones o por la necesidad de un cuidado profesional, siempre el Hotel de Plantas hace un contrato con el cliente para anotar las condiciones en las que recibirá a sus huéspedes, cómo están sus hojas, si está florecida, si la matera es de plástico o de cerámica, si está en buen estado, además de peticiones especiales de los dueños.



“Este negocio tiene clientes bien particulares, quien paga para que cuiden sus plantas es porque les tienen un apego muy grande. Hasta les saldría más barato comprar nuevas, pero no es opción

Hemos tenido casos de personas que se les muere el perrito y las cenizas se las echan a la planta. O que se les murió la mamá y enterraron alguna pertenencia de ella en la mata. Tenemos una responsabilidad enorme de cuidar”, explica Laura Peña.



Firmado el contrato, las plantas son trasladadas al hotel, donde se les hace registro fotográfico para hacer constancia de cómo las recibieron. Las ubican según las necesidades de luz y sombra de cada una, les ponen música, les hacen terapias de fertilización, rutinas de abono y limpieza de hojas y materas. Las revisan constantemente y advierten a los dueños si se necesita hacer alguna mejora. Todo se ejecuta con previa autorización.

Además de crear un nuevo modelo de negocio, toda la cadena de valor de La Mata ha crecido gracias al hotel y la misma pandemia. “El gremio de los viveros creció mucho durante los confinamientos. Las personas por estar encerradas buscaron conectar con la naturaleza de otras formas. Y lo hicieron a través de los jardines y las huertas caseras”, apunta Peña.



Las tarifas empiezan por $1.050 por planta y día, no importa el tamaño o las veces que necesita agua a la semana. Si son diez matas, usted paga el valor de cinco. Y todas reciben el mismo cuidado y cariño, bajo la promesa de que “tus plantas estarán más relajadas y volverán felices al hogar”.



Jungle

La gente empezó a encontrar su hogar en otras especies y es igual de válido que la familia de papá, mamá e hijos FACEBOOK

TWITTER

Desde hace 12 años, Rocssán Acevedo abrió en Medellín su empresa para complementar los servicios de jardinería que ofrecen los viveros. Con Jungle ofrece diseño de espacios, guardería y urgencias para plantas.



“El servicio de guardería fue el que más me impulsó a abrir la empresa. Todas mis amigas, además de consejos para cuidar sus plantas, me pedían el favor de que si se las cuidaba cuando salían de viaje”, recuerda Acevedo.

Como el Hotel de Plantas en Bogotá, Jungle ofrece el servicio adicional de recogida de matas para, posteriormente, moverlas hasta la finca familiar de Acevedo en Santa Elena, en el oriente de Medellín.



La empresa ofrece paquetes de 15 días 10 matas a $229.000, precio que incluye fumigación por si viene con plaga, se evalúa qué tanta agua necesita a través del hidroretenedor (un acondicionador físico), le buscan la ubicación más parecida a la del hogar, y sugieren cambios necesarios para la salud de la planta. Tras la devolución de las matas, Jungle presta un servicio de asesoría virtual para que los dueños vuelvan a adecuar a sus consentidas en el hogar y les enseñan la forma ideal de cuidarlas.



La empresa promete un servicio personalizado, porque solo reciben tres clientes por mes en temporadas bajas y máximo seis en altas. “Esto asegura la mejor atención”, reitera Acevedo, que recomienda separar el servicio con al menos un mes de antelación.



Para Acevedo, que lleva 12 años cuidando plantas y creando espacios a través de estas, el boom por la botánica, si se quiere, viene de un entendimiento de los beneficios que traen las matas dentro de los hogares cuando fueron los días más difíciles de la pandemia.

“Al convivir más tiempo en nuestros espacios, empezamos a tener acciones para mejorarlos. Las plantas bajan la temperatura del ambiente y purifican el aire, ayudando a las personas con problemas respiratorios. Pero también ayudan a quienes tienen algún diagnóstico mental”, dice.



Y, por otro lado, el apego a esos seres como las plantas o las mascotas ha llevado a que a nivel jurídico, social y cultural se introduzcan conceptos como familia multiespecie. “La gente empezó a encontrar su hogar en otras especies y es igual de válido que la familia de papá, mamá e hijos”.



NATALIA TAMAYO GAVIRIA

Redacción Domingo