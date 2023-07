En un mundo cada vez más exigente, lleno de desafíos y en el que la salud mental juega un papel importante, la fortaleza mental se ha convertido en una cualidad invaluable.



Hoy en día enfrentarse a los altibajos de la vida requiere más que solo fuerza física, es necesario contar con habilidades que le permitan superar las dificultades con determinación.

¿Qué significa ser mentalmente fuerte?

De acuerdo con el portal 'Mundo psicólogos', implica tener la habilidad de afrontar de manera efectiva los diversos desafíos, presiones y situaciones estresantes que pueda encontrar en su vida cotidiana.



Para contar con esta habilidad es necesario desarrollarla, así como se entrena el cuerpo con ejercicios físico, a través de herramientas y técnicas mentales.

Puede pedir acompañamiento a un profesional de la salud para trabajar su fortaleza mental. Foto: iStock

Contar con esta capacidad puede augurar buena salud mental, lo que implica, según la página, tener relaciones sociales más significativas y una autoestima más positiva.



Además, lo puede preparar para asumir más riesgos, probar cosas nuevas y enfrentar las situaciones que la vida le presente.

Características de las personas mentalmente fuertes

Las personas con esta habilidad poseen una serie de características que las distinguen y les permiten enfrentar los desafíos de la vida de manera efectiva. Según la web de 'Psicología y mente' estas son algunas de las más visibles:



1. Son emocionalmente inteligentes.

2. Son compasivos consigo mismos y se aceptan tal como son.

3. Confían en sí mismos.

4. Ven en los fracasos una oportunidad de aprendizaje.

5. No le dan importancia a la opinión de los demás.

6. Saben encajar las críticas constructivas.

7. Tienen claridad sobre su identidad y metas.

8. Encuentran la felicidad en su interior, no en cosas materiales.

9. No temen salir de su zona de confort.

10. No temen a la incertidumbre.

11. Mantienen una mentalidad positiva frente a las adversidades.

12. Son resilientes y pueden superar las dificultades de la vida.

Consejos para ser más fuerte mentalmente

La fortaleza mental puede ser desarrollada por cualquier persona a través de entrenamiento. Este tiene el objetivo de mejorar las habilidades relacionadas con el manejo de emociones de una manera saludable y productiva.



De acuerdo con el portal 'Hacer familia', la clave radica en ser conscientes de sus pensamientos sobre las situaciones que enfrenta, aprender a manejar sus carencias y utilizar sus propios recursos de manera efectiva. Estos son algunos de los consejos que recomienda seguir:



1. Establezca sus prioridades y valores para mantener su rumbo en momentos de debilidad.



2. Asegúrese de comprometerse con aquello en lo que se involucra y revise y ajuste los términos si es necesario.



3. Viva en el presente y concéntrese en el aquí y ahora para reducir la ansiedad y la procrastinación.



4. Considere la vida como una oportunidad constante para aprender y desarrollarse.



5. Tome acción en lugar de preocuparse y salga de su zona de confort, por pequeño que sea el paso.



6. Distancie sus emociones de los hechos y busque diferentes interpretaciones para tener una perspectiva más objetiva.



7. Reconozca honestamente sus fortalezas y debilidades para utilizarlas como puntos de apoyo y estar preparado.



8. Prepárese y analice los hechos desde diferentes perspectivas para ampliar sus puntos de vista y encontrar alternativas.



9. Acepte sus emociones y sensaciones negativas para generar fuerza y enfrentar las dificultades.



10. Recuerde sus casos de éxito pasados y las fortalezas que utilizó, y considere aplicarlas en el presente.



11. Trabaje en su diálogo interno y desafíe las creencias limitantes, enfoque en mensajes de ánimo y motivación.



12. Cree hábitos y rutinas que le ahorren esfuerzo mental y físico, liberando energía para lo importante en su camino hacia sus metas.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

