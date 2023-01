¿Alguna vez alguien le ha preguntado algo que no sabe responder, pero por lo confusa que puede ser la misma? Probablemente le haya pasado más de una vez y si es así no se preocupe, esto es algo mucho más común de lo que parece.



Aquellos cuestionamientos que parece que no tienen respuesta se llaman ‘preguntas capciosas’ y suelen utilizarse para confundir al destinatario.

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, una pregunta se puede considerar capciosas “cuando en la forma en la que se plantea resulta engañosa, y tiende a confundir a su destinatario, y a provocarle una respuesta sobre sus razones íntimas para actuar como actuó”.



Dependiendo del contexto, estas pueden resultar muy incómodas, pues el no conocer la respuesta de algo puede llegar a ser vergonzoso. Aun así, también suelen ser utilizadas en el ámbito académico o laboral con el fin de crear situaciones en las que el ser humano se vea obligado a pensar de manera distinta.

La mayoría de estas preguntas buscan que las personas reflexionen. Foto: iStock

Cabe resaltar que no siempre se utilizan para ‘corchar’ a alguien malintencionadamente. Muchas veces son bromas o preguntas que buscan dar un dato curioso o relajar el ambiente.



Sin embargo, estas siempre pueden terminar siendo un dolor de cabeza. Es por ello que le dejamos algunas de las más comunes para que, cuando esté ante una situación complicada, pueda estar un poco más preparado.

Bromas no tan graciosas



Algunas de estas preguntas se hacen con el propósito de hacer reír a la persona en cuestión.



Si no es muy amante de las bromas o quiere estar un paso más adelante, le dejamos los siguientes cuestionamientos con sus respectivas respuestas:

Algunas veces estas preguntas buscan hacer reír al destinatario. Foto: iStock

¿De qué color sale un caballo blanco tras bañarse en el mar rojo?

Respuesta: blanco.



Es suyo, pero lo usa todo el mundo, ¿qué es?

Respuesta: su nombre.



¿Qué hay en mitad del infinito?

Respuesta: las letras 'in'.



Algunos meses tienen 31 días, otros tienen 30. ¿Cuántos tienen 28 días?

Respuesta: todos tienen 28 días en realidad.



¿Cuál es el animal que más tarda en quitarse los zapatos?

Respuesta: el ciempiés.

Para romper el hielo

Por otro lado, si desea hacer cuestionamientos que puedan ayudarle a iniciar una conversación o saber de antemano qué responder cuando busquen romper el hielo con usted, le dejamos las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los peces carpinteros?

Respuesta: el pez martillo y el serrucho.



¿Qué pasó cuando se creó la rueda?

Respuesta: causó revolución.



¿Qué tiene muchas palabras, pero nunca habla?

Respuesta: un libro.



¿En qué país se fabrican los sombreros de Panamá?

Respuesta: la mayoría, en Ecuador.



¿Qué puede llenar una habitación sin ocupar espacio?

Respuesta: la luz.



​​¿Qué es tan frágil que, con apenas hablar, se rompe?

Respuesta: el silencio.

