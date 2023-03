El cardo mariano o lechoso es una planta que recibe ese nombre por las venas blancas de sus grandes hojas espinosas.



Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NIH), es una planta cuyos frutos y semillas se han utilizado durante más de dos mil años como tratamiento alternativo de los trastornos del hígado y el conducto biliar.



Sin embargo, las autoridades aseguran que esta es una terapia que no tiene la evidencia científica necesaria para ser aprobada por los organismos de salud. Le contamos.

El cardo lechal es una planta fácil de identificar de flores moradas. El cardo mariano es originario de Europa, pero también se encuentra en los Estados Unidos y América del Sur.



El cardo mariano también se llama cardo santo, cardo lechero o lechoso, cardo de María, cardo de Santa María, cardo de Nuestra Señora, alcaucil o alcachofa silvestre, Mariendistel (en alemán) y Chardon-Marie (en francés).

¿Qué es el cardo mariano?

De acuerdo con el Manual MSD de la farmacéutica Merck, su savia y semillas contienen el ingrediente activo silimarina, un potente antioxidante que, a menudo y de manera errónea, se confunde con el cardo mariano.



Los antioxidantes protegen a las células de este daño causado por los radicales libres. Estos últimos son subproductos químicos de la actividad celular normal que pueden dañar las células.



El cardo mariano suele tener presentaciones para su administración por vía oral en forma de cápsulas, comprimidos y extracto líquido.



En Europa, se utiliza únicamente su componente activo como tratamiento único para una intoxicación producida por un hongo que puede ser mortal, y se administra mediante una infusión intravenosa bajo supervisión médica.

¿Qué se dice sobre el cardo mariano?

Según el Manual MSD, el cardo mariano se ha utilizado para proteger el hígado de daños causados por virus, sustancias tóxicas, como el alcohol, y ciertos fármacos que son tóxicos para el hígado.



Además, ha ayudado a prevenir y tratar la intoxicación por hongos y otros trastornos hepáticos, como la cirrosis y la hepatitis C.



De acuerdo con los expertos, podría tener un efecto moderado en la reducción del azúcar en sangre y la hemoglobina A1C (HbA1C) en personas con diabetes tipo 2.

El cardo mariano se suele confundir con la silimarina su compuesto activo. Foto: iStock

Evidencia científica

A pesar de que este tipo de remedios pueda tener efectos positivos en la salud, los expertos recomiendan consultar antes de consumirlo para evitar contraindicaciones y efectos adversos.



La mayoría de estudios en seres humanos sobre esta planta están relacionados a la silimarina, mas no al consumo del cardo en sí. Según la NIH, este primer ingrediente ha probado sus efectos en:



- En niños con leucemia linfoblástica aguda disminuyó los efectos secundarios de la quimioterapia sobre el hígado sin efectos negativos en el tratamiento del cáncer.



- Mejoró la calidad de vida de hombres con cáncer de próstata, disminuyo el colesterol y aumento la concentración de selenio en la sangre.



- En pacientes de cáncer de cabeza y cuello que recibieron radioterapia, tuvieron tasas más bajas de mucositis (inflamación del revestimiento del aparato digestivo).



- En mujeres con cáncer de mama sometidas a cirugía y radioterapia ayudó a prevenir el sarpullido en la piel causado por la radioterapia.



No obstante, el uso del cardo mariano no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para tratar el cáncer o cualquier otra condición.



Son los fabricantes de estos productos los responsables de garantizar que sean seguros y que la información en las etiquetas sea precisa. Dado que la producción de suplementos no está regulada por la FDA, es posible que existan variaciones entre lotes y marcas de cardo mariano.

Efectos secundarios

El cardo mariano raramente causa efectos secundarios significativos, aunque puede provocar malestar gastrointestinal. En algunos puede causar náuseas, ardor, malestar estomacal o tener un efecto laxante, según los expertos.



En dosis elevadas, el manual MSD explica que el cardo mariano puede desencadenar reacciones alérgicas. No obstante, las personas que son alérgicas a las margaritas, caléndulas y crisantemos también pueden experimentarlas.



Las mujeres con enfermedades hormonodependientes (como cáncer de mama, de útero o de ovario, endometriosis o miomas uterinos) deben evitar su consumo.

Interacciones farmacológicas

El cardo mariano, según el Manual, puede interactuar con medicamentos utilizados para reducir los niveles de glucosa en sangre, así como con ciertos medicamentos antivirales utilizados para tratar la infección por VIH.



Además, puede aumentar los efectos de la warfarina, lo que a veces puede causar hemorragias.



También puede aumentar las concentraciones en sangre de algunos medicamentos que tienen similitudes químicas, los utilizados en quimioterapia, bloqueantes de los canales de calcio y antibióticos.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

