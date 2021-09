El afrofuturismo, una tendencia en plena alza

Aunque la palabra fue inventada por el crítico cultural Mark Dery en un ensayo titulado ‘Black to the Future’ hace 27 años, el afrofuturismo, con raíces en los años 50 del siglo pasado, cobra hoy fuerza con el documental Summer of Soul, del director y baterista norteamericano Ahmir ‘Questlove’ Thompson (1971), que rescata del olvido al Woodstock negro, después de más de medio siglo.



(Le puede interesar: ‘Si hemos logrado algo es crear un estilo propio’: Aterciopelados).

El documental, que se estrenó en España hace un mes, muestra cinco conciertos gratuitos realizados durante el festival cultural de Harlem, que incluyeron a grandes representantes de la mejor música afroamericana de 1969: Stevie Wonder, B. B. King, Nina Simone, Abbey Lincoln, Mahalia Jackson, Moms Mabley, Jesse Jackson, entre muchos otros.



Los dos Woodstock (el de los blancos y el de negros) se realizaron al mismo tiempo, entre el 15 y 18 de agosto de 1969 y a dos horas de distancia el uno del otro pero, desafortunadamente, el de Harlem, fundamental para la identidad afroamericana y que se prolongó por más días, no pasó a la historia de la misma forma que el de Nueva York.



Las cintas del festival cultural de Harlem estuvieron almacenadas, enterradas e ignoradas durante más de 50 años hasta que comenzaron a resolverse las pesadillas de las licencias en 2017. El monumental olvido fue atribuido por Questlove “al fenómeno muy extendido de olvidar la historia negra”. Por eso, para recuperarla era preciso llenar esa laguna cultural e histórica y cuando eso se logró hacer, Summer of Soul entró pisando fuerte.



A principios de este año se llevó los dos más importantes premios en su categoría en el respetado festival de cine de Sundance: el gran premio del jurado y del público. Actualmente, es distribuido por Searchlight Pictures, una división de Disney, como si, de esa forma simbólica, se saldara la importante deuda que había contraído con la historia.



(Además: Freda Sargent y la desafortunada sombra del machismo colombiano).



“Tan lejos como podía ver, solo había gente negra. Era la primera vez que veía a tantos como nosotros. Era increíble. Familias, madres, niños...”, recuerda Musa Jackson en el filme.



‘Questlove’ ha combinado las actuaciones musicales con imágenes de archivo y testimonios que ponen el festival en contexto con el clima racial de finales de los años 60. Summer of Soul demuestra la estrecha unión entre música y política, especialmente importante para una comunidad que acababa de librar una decisiva batalla por la conquista de los derechos civiles, dice un artículo de Efe.

Facebook Twitter Linkedin

Fotograma del documental 'Summer of Soul', del director y baterista norteamericano Ahmir ‘Questlove’ Thompson. Foto: Searchlight Pictures

Expertos afirman que Summer of Soul fortalece al Movimiento Afrofuturista porque recupera irrepetibles momentos de grandes intérpretes, creadores y de creaciones de la música afroamericana, que la han marcado durante décadas.



Y el mismo ‘Questlove’ lo confirmó, se encerró en 2020 para meditar, redescubrir su identidad y leer más de una decena de libros, entre ellos Afrofuturismo: el mundo de la ciencia ficción negra y la cultura fantástica.



Desde la década del 50 el afrofuturismo es un movimiento silencioso pero de firme crecimiento, según la escritora y cineasta norteamericana Ytasha L. Womack, experta en el tema.



Autora de Afrofuturismo, Rayla 2212 y Rayla 2213, los libros de Womack se enseñan en escuelas secundarias y universitarias de casi todo el mundo. En el primer libro la autora se esfuerza por romper las limitaciones raciales, étnicas y sociales para empoderar y liberar a las personas para que sean ellas mismas. La experta recorre el mundo desde hace años dando conferencias en las que defiende el afrofuturismo y la imaginación. Sus trabajos han sido traducidos al español y portugués para los mercados de América Latina.



Un ejemplo claro del afroculturismo es la película Black Panther, de Marvel. Y es que son un claro ejemplo de lo que significa este movimiento cultural. La historiase centra en la ascensión del príncipe T’Challa al trono de Wakanda. Se convierte en rey y líder espiritual del país tecnológicamente más avanzado del mundo, el único país de África que no ha sido afectado por la colonización europea. Pero además suma un énfasis extraterrestre y de otro mundo que le da a la cinta una perspectiva afrofuturista y actúa como una enredadera que entrelaza el pasado, el presente y el futuro.

¿Qué es?

El afrofuturismo es definido como una corriente artística y cultural que reivindica una nueva identidad negra a través de la ciencia ficción y la fantasía histórica, de acuerdo con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.



Womack lo define como “una forma de unir el futuro con el pasado y, en esencia, ayudar a reinventar la experiencia de las personas de color”, aunque en el caso de Summer of Soul, lo que se unió fue el pasado con el presente y hacia el futuro.



El afrofuturismo reconoce que todas las personas negras, tanto en África como en la diáspora, comparten “sangre, espíritu, historia y futuro”, pero “se preocupa por las visiones sobre el futuro, está interesado en la tecnología, abandona la Tierra, se inclina hacia el optimismo; se centra en, y está escrito predominantemente por, personas de ascendencia africana (personas negras) y tiene sus raíces en África”, según la escritora nigeriana-estadounidense Nnedi Okorafor.



La música, arte y textos afrofuturistas comenzaron a conocerse al final de la década del 50 del siglo pasado y el primer acercamiento de este movimiento fue con la música de Sun Ra, que surgió en Chicago a mediados de los 50, cuando junto con la Arkestra, su banda, comenzó a grabar música de Hard Bop, utilizando una síntesis novedosa y títulos con temas afrofuturistas y del espacio para reflejar el vínculo de Ra con la cultura africana, especialmente con la egipcia, y con la llegada de la era del espacio.

“El afrofuturismo se preocupa por las visiones sobre el futuro, está interesado en la tecnología, abandona la Tierra, se inclina hacia el optimismo; se centra en personas de ascendencia africana". FACEBOOK

TWITTER

En Suramérica

Las vidas de los afrodescendientes en Estados Unidos son consideradas como de ciencia ficción, el producto de sueños y la lucha de generaciones que se imaginaron libres de su esclavitud, al igual que la recuperación de la identidad negra de quienes lo sucedieron, según Sheree Renée Thomas, editora de Dark Matter, una celebrada antología de ficción especulativa.



Citó como ejemplos los lienzos de Jean-Michel Basquiat, el rock psicodélico de Jimi Hendrix, la prosa de Ralph Ellison y el jazz vanguardista de Miles Davis. También la novela satírica de George S. Schuyler, Black No More (1931), en la que un médico instala una pomposa clínica, en el centro de Harlem, para transformar personas negras en blancas.



Se han atribuido influencias afrofuturistas a varios productores de reggae como Lee ‘Scratch’ Perry y Scientist; a artistas de hip hop como Afrika Bambaataa y Tricky, a músicos electrónicos como Larry Heard y a escritores como Lotti Golden y Richa Scher, autores de Light years away, considerada como el inicio del beatbox afrofuturista de la década del 80 del siglo pasado.



(Continúe leyendo: The Medium: la película que ven con luces encendidas en las salas de cine).



En el siglo XXI, Janelle Monáe, una de las artistas del afrofuturismo contemporáneo, ha imaginado su propio porvenir queer y feminista. En Crazy, Classic, Life (Dirty Computer, 2018), que comienza con un fragmento de I have a dream, de Martin Luther King, ella canta: “… no soy la pesadilla de Estados Unidos, soy el sueño americano. Déjame vivir mi vida”. Por eso, imaginar otro futuro sigue hoy siendo indispensable.

Facebook Twitter Linkedin

Fotograma del documental Summer of Soul. Foto: Searchlight Pictures

Expertos estiman que Brasil posee una muy saludable producción de ficción especulativa y su propio afrofuturismo con escritores como Fábio Kabral, Lu Ain-Zaila y con los que están creando con la región Amazónica como escenario del futuro.



El mismo interés lo encuentran en otros países de América Latina, como Bolivia, donde la antropóloga inglesa Alison Spedding, residente en ese país, “emplea la tradición oral, la lengua aimara y su relación con los sistemas de cómputo, así como la concepción andina no lineal (y, por lo tanto, crítica) del tiempo para narrar la historia de Satuka y sus compañeras quechuas, viajando por el espacio en un proyecto político-anarquista-feminista propio”, de acuerdo con un ensayo sobre el tema de la revista Gatopardo.

​

En Colombia se calcula extraoficialmente que existen casi cinco millones de afrodescendientes, localizados en su mayoría en las costas del Atlántico y el Pacífico, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira, San Andrés y Sucre y en Chocó, Valle, Cauca y Nariño, respectivamente.



El Día Nacional de la Afrocolombianidad es el 21 de mayo y se celebra desde 2002 en homenaje a los 150 años de la abolición de la esclavitud. En la actualidad, somos el segundo país de América Latina, después de Brasil, con mayor población de afrodescendientes y en los últimos 50 años se ha registrado un importante desplazamiento de esa población hacia las principales capitales del país.



Un ejemplo de eso es Esperanza Bioho Perea, la artista, bailarina y lideresa de las comunidades afrocolombianas, que a través de coreografías y prácticas culturales ha buscado rescatar las raíces africanas presentes en las manifestaciones artísticas de los afrocolombianos, especialmente del Pacífico. Otros autores afrocolombianos como Óscar Collazos, Gregorio Sánchez Gómez, Arnoldo Palacios, Hazel Robinson Abrahams, entre otros, también han contribuido, de una u otra forma, al rescate y proyección futurista de la cultura afrocolombiana en el país.



Lo mismo ha sucedido con las 10 poetisas incluidas en la Antología de mujeres poeta afrocolombianas, de Giomar Cuesta y Alfredo Ocampo, como Ana Milena Lucumí Orosteguí, Mary Grueso y Elcina Valencia, entre muchas otras, que han dejado con sus obras un valioso sello sobre la gran vitalidad y proyección futurista de la poesía femenina afrocolombiana.



(Le recomendamos: Los secretos del Nobel de literatura).



El sello característico de la obra de estas poetas es la estructura rítmica musical del poema. “Estas poetas afrocolombianas están renovando y subvirtiendo con su obra un viejo canon de poesía. Ellas no solo recogen la tradición rítmica de la poesía que heredaron de sus vertientes africanas, transmitida en forma oral y musical, sino que establecen una nueva perspectiva con su dicción, con su intención, con su transignificación”, según los autores del libro.

Facebook Twitter Linkedin

La cumbia, máxima expresión dancística de Colombia y del Carnaval de Barranquilla, representa la vitalidad de las tradiciones. Foto: Prensa Carnaval de Barranquilla

En la música, la influencia de África no solo ha sido decisiva para los descendientes sino también para la identidad de todos los colombianos. Solo con mencionar la cumbia es suficiente para sopesar su gran importancia.



La cumbia fue, es y seguirá siendo el baile folclórico que nos identifica. Es el producto de un gran mestizaje entre culturas durante la conquista y la colonia; una creación de tres vertientes: la africana, la indígena y, en menor medida, la blanca, y podrá evolucionar hacia el futuro con la imaginación y fantasía de estos creadores.



Eso sin hablar de los músicos afrocolombianos que experimentan siempre con nuevos ritmos, creaciones y sonidos como Mr. Black, Grupo Niche y Gloria M.



El desarrollo del afrofuturismo colombiano dependerá, por lo tanto, de la capacidad que tenga cada uno de estos creadores para imaginar el futuro soñado.​

GLORIA HELENA REY

PARA EL TIEMPO

Encuentre también en Cultura:

'La seducción es positiva, siempre que no destruya el planeta’: Lipovestsky

Las memorias de María Emma Mejía, una mujer de paz