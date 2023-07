Frase de la semana: "Si no estás comprometido con nada, entonces te distraerás con todo", James Clear.

Cáncer

Dos de oros

El dos de oros te invita a confiar en la abundancia que te rodea, pero a la vez te pide crear un mejor balance en tu relación con el dinero. Organiza tu mundo material siendo muy consciente de los ingresos, egresos y costos mensuales que tienes. Es importante que aprendas a ahorrar y que inviertas únicamente en lo que es esencial para ti. Tu generosidad hace que el dinero siempre te acompañe, pero es momento de ordenarte y de ser más inteligente en el manejo de tu economía.

Leo

Reina de espadas

Es una semana para observar qué creencias o conductas heredadas de tu madre o su linaje no te están beneficiando ni dando paz. A veces actúas en automático por no ser consciente de una información ancestral, que es posible que estés repitiendo. La reina de espadas te invita a cambiar esas creencias, pues así sanas o mejoras la relación que tienes con tu madre y te abres para percibir el mundo de otra manera. No se trata de juzgar, sino de hacerlo autentica y amorosamente.

Virgo

El Carro

El Carro te invita a brillar y abrirte al éxito. Te propone el desafío de actuar sin controlar los resultados y de disfrutar el proceso sin pensar en una meta específica. Define qué deseas y actúa sin afanes. Es importante que aprendas a confiar en la vida que te sostiene y que entiendas que no todo depende de ti. Es un tiempo para afianzar tu fe y tener más claridad sobre tu profesión, un proyecto y lo que realmente deseas hacer. Llegó la hora de salir a la luz y de ponerte en acción.

Libra

El Colgado

A veces lo mejor que puedes hacer es parar y esperar. El Colgado te invita a detenerte y cambiar tus opiniones y tus puntos de vista. Es importante que evalúes la manera en la que vienes haciendo las cosas y que sueltes la prisa y el estrés. Date un tiempo para ti, para salir del ruido mental y de las opiniones de los demás, las cuales también pueden confundirte. Haz silencio, relájate, pasa tiempo contigo y date la oportunidad de reflexionar y pensar mejor las cosas antes de actuar.

Escorpión

El Ermitaño

Confía en tu visión y en tu camino. Es posible que a veces te sientas muy solo o que anheles más apoyo de tu familia o la compañía de una pareja. Pero este tiempo de aparente soledad te está enseñando a estar contigo mismo y a valorar cada vez más los tesoros que tienes para entregarle al mundo. El Ermitaño te pide encender tu luz y te recuerda que viniste a hacerlo diferente a tus padres. No dudes de tus sueños y recuerda que todo es posible si tú lo permites. Honra tu proceso.

Sagitario

Cuatro de bastos

Es posible que se abran nuevas oportunidades laborales o que algunos proyectos en los que venías trabajando se consoliden. Tu creatividad está muy activa, así que es clave aprovechar este momento para tocar puertas, crear asociaciones que puedan ayudarte a ampliar un negocio o estructurar un nuevo sueño. Activa tu poder personal para que tengas claros tus objetivos financieros. Ordena tus prioridades y enfoca tu energía. Además, es un buen momento para donar tu dinero a causas que te importen.

Capricornio

Cuatro de oros

Confía en que cuentas con los recursos necesarios para hacer eso que tanto anhelas. Si has sido inteligente en el manejo de tus recursos, puedes dar el siguiente paso. El cuatro de oros te recuerda que el dinero es energía en movimiento y te invita a invertir en ti, a viajar, a estudiar, a darte lo que realmente necesitas. Cuando pones el dinero al servicio de tu transformación, este vuelve a ti y se multiplica. Continúa fortaleciendo tu salud e intenta hacer más ejercicio de fuerza.

Acuario

La Emperatriz

La Emperatriz te invita a conectar con todas las pasiones que te habitan. Te pide dejar de pensar tanto las cosas y ponerte en acción. No te autocensures, no es momento de elegir y de concretar una sola cosa, sino de explorar y de entregarte al proceso. Si algo no sale como lo esperabas, no te frustres, todo hace parte de un aprendizaje y cada paso que das te va llevando al siguiente. Ponte en acción, ábrete a la vida y suelta el control. Dedícate a hacer lo que amas y espera las señales.

Piscis

Ocho de bastos

El ocho de bastos te recuerda que no tienes control absoluto de las cosas y que es momento de entregarte al flujo de la vida y confiar. Tus ideas y tu creatividad están muy activas, permite que surjan y se expresen a través tuyo sin ningún filtro. Los nuevos proyectos se irán concretando poco a poco y, cuando menos lo esperes, estarás disfrutando de los frutos de tu trabajo. Por ahora, relájate, haz tu parte y deja que la divinidad se encargue del resto. Buen momento para viajar.

Aries

Tres de bastos

Ponle atención a tu sexualidad. Esta energía es sagrada y despierta tu lado más creativo. Es un buen momento para sincerarte contigo y darte cuenta de si estás a gusto con tu sexualidad, si la estás usando como un medio de conexión interior o como un escape y cómo te estás relacionando con el placer en tu vida cotidiana. Para activar esta frecuencia no es requisito estar en pareja, puedes hacerlo abriéndote cada vez más a la energía del eros o realizando acciones creativas.

Tauro

La Fuerza

La Fuerza te invita a afianzar el amor propio y el poder personal. Es tiempo de pensar en tus necesidades, de soltar cargas y de activar tu lado más salvaje y creativo. Un nuevo ciclo puede comenzar, pero necesitas tener tus prioridades claras y conocer tus límites. Expresa lo que sientes en tu núcleo familiar o tu trabajo, date tu lugar y no te conformes con menos de lo que sabes que mereces. Para elevar tu energía, el baile o el reiki pueden apoyarte mucho en este momento.

Géminis

As de bastos

Esta semana te pide enfocar tu energía en la toma de importantes decisiones. Tienes tantas ganas de hacer cosas nuevas y de crear diferentes proyectos que muchas veces tu energía se dispersa y terminas acumulando trabajo y cansándote más. Es tiempo de concentrarse en lo esencial, pues florecerá aquello donde pongas tu atención. Hay un gran potencial de manifestación rodeándote, aprovéchalo. El as de bastos te invita a disfrutar de tu sexualidad y abrir más espacios para el placer.

FASES LUNARES JULIO 2023



Luna llena: 3 de julio



Cuarto menguante: 10 de julio



Luna nueva: 17 de julio



​Cuarto creciente: 26 de julio



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial