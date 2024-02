¿Qué dice el taróscopo sobre su signo zodiacal para este domingo 4 de febrero?

Frase de la semana: “Y he llegado a la conclusión de que, si las cicatrices enseñan, las caricias también”.



MARIO BENEDETTI

Poeta

Acuario

As de Oros

El As de Oros te invita a cuidar más de ti y de tu cuerpo. Tal vez es un buen momento para sacar objetos de tu espacio que ya no te representan, para limpiar a profundidad los lugares que habitas y renovar tu energía. También es clave afianzar tu relación con el ejercicio y alimentarte de una manera cada más natural que apoye tu salud en estos momentos. Evita preocuparte por el dinero, pues al hacerlo tu sistema inmunológico puede verse afectado. Confía en la abundancia que te rodea.

Piscis

El Papa

En tiempos de incertidumbre recuerda siempre que cuentas contigo. La vida te invita a moverte, a seguir tu intuición y a lanzarte a un nuevo proyecto o relación que puede desestabilizarte emocionalmente si permites que el miedo te guíe. Pero si confías en ti, podrás abrazar el hecho de no saber qué va a pasar y tomar los regalos que la vida te ofrece ahora. Sé coherente con lo que sientes y no habrá manera de equivocarte. Además, es un buen momento para estudiar algo nuevo.

Aries

Cuatro de Copas

El Cuatro de Copas te invita a confiar en lo que sientes y a seguir el pedido de tu corazón. Es posible que, si estás en pareja, estés siendo llamado a crear nuevos hábitos y estructuras que te permitan sentirte más libre. Habla con tu pareja y sé muy honesto contigo y con lo que esperas de la relación en este momento. Por otra parte, si estás comenzando una nueva relación, no permitas que el miedo o las dudas te paralicen, entrégate a lo que sientes, el amor siempre es un regalo.

Tauro

Tres de Copas

Es una linda semana para disfrutar más de la vida. El Tres de Copas te invita a conectar con la energía del eros, a decirles sí a planes que te propongan tus amigos y a hacer lo que más te gusta. Cuando tu corazón se siente pleno y contento, te conviertes en un imán capaz de atraer, con mucha facilidad, todo lo que deseas. Sal de la rutina, deja de escuchar esa parte de tu mente que te mantiene en la duda y date el permiso de probar cosas nuevas. Dedícales tiempo a tus hobbies.

Géminis

Diez de Oro

Es probable que tu situación laboral y financiera comience a cambiar. Lo que hasta hace poco parecía confuso comienza a aclararse. Hay proyectos que se concretan, contratos que se firman o caminos que se despejan. Nuevas oportunidades, que te emocionan mucho, pueden surgir de manera inesperada anunciando la llegada de un ciclo muy próspero y creativo. Mantente atento y optimista, y recuerda llegar a acuerdos económicos que te beneficien y respeten tu estilo de vida.

Cáncer

La Luna

Es posible que las aguas se remuevan durante esta semana. Información que estaba oculta en tu subconsciente comienza a salir para ayudarte a sanar heridas del pasado que pueden venir de tu infancia o gestación. Es momento de llevar la atención a esos aspectos ignorados para que puedas ir más allá de tu historia y tomarte por completo. Tu energía creativa y tu intuición van a estar muy activas, aprovéchalas. Presta atención a tus sueños, traen información valiosa.

Leo

Paje de Espadas

Antes de tomar una decisión importante, date un tiempo prudente en el que puedas observar las diferentes posibilidades que se abren ante ti en este momento. Analiza y siente qué te da más tranquilidad y placer, y cómo puedes respetar más el estilo de vida que llevas ahora. Cuando te priorizas todo a tu alrededor comienza a ordenarse. Así que no te afanes ni te estreses, medita para que puedas decidir desde un estado mental de calma y conexión qué es lo que más te conviene.

Virgo

El Mago

El Mago te invita a poner en orden todo lo que tienes sobre tu mesa para que tu energía y el poder de tus pensamientos puedan encauzarse en lo que es más importante en este momento. Reconoce que, aunque tengas muchas ideas, no puedes con todo y no al mismo tiempo. Elige lo que consideres esencial llevar a cabo y deja todo lo demás para después. Por otra parte, este arcano te pide conectar con los pedidos de tu niño interior y sanar una información que se gestó en tu infancia.

Libra

La Emperatriz

La Emperatriz te invita expresar lo que sientes y a no dilatar esas charlas con amigos o compañeros de trabajo que no dan más espera. La energía y tu vida entera necesitan moverse a través de tu voz, de tu coraje y seducción. Este arcano te pide salir de la cueva y abrirte al mundo. Anímate a conectar con tus pasiones, a conocer gente nueva y a despertar tu energía creativa y sexual. Es una linda semana para realizar viajes cortos, cambiar de look o pasar un tiempo en la naturaleza.

Escorpión

Seis de Espadas

Es buen momento para darte el permiso de salir de viejas narrativas que te atan al pasado y concebirte a ti mismo desde un nuevo paradigma. Es clave que cambies tus creencias acerca de ti mismo, las relaciones y el trabajo y te des un espacio para explorar la vida desde un lugar más libre y optimista. Anímate a moverte, a salir de zonas de confort y de programas obsoletos. No atrases la dicha que te espera. Recuerda que siempre puedes elegir el amor. Linda semana para viajar.

Sagitario

Caballero de Oros

Confía. La abundancia y el dinero que necesitas llegarán a ti sin que tengas que luchar, sacrificarte o esforzarte demasiado. Si los resultados que has obtenido en las últimas semanas no eran los que esperabas, no te preocupes, la vida te irá mostrando de nuevo el camino. Reconoce que todo pasa por algo y entrégate a la guía divina. Es momento de ir más despacio, de replantear algunos proyectos y metas y de disfrutar más el proceso. Todo se está acomodando, ten paciencia.

Capricornio

Cinco de Bastos

La energía de esta semana te pide hacer cambios en tu trabajo, convertirte en el líder que tu equipo necesita y animarte a delegar tareas que no tienes que realizar necesariamente tú. Hacerlo te ayudará a liberar energía estancada y a tener más foco y visión sobre los próximos pasos a seguir. Es clave que recuerdes que no todo en la vida es trabajo y que tener espacios para tus hobbies, para el descanso o para el gozo es igual de importante para tu salud y calidad de vida.

Fases Lunares

Cuarto menguante: 3 de febrero.



Luna nueva: 10 de febrero.



Cuarto creciente: 16 de febrero.



Luna llena: 24 de febrero.

MARÍA ALEXANDRA CABRERA

Instagram: @tarotalexaesencial