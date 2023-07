Frase de la semana: “Renuncia a la gota, conviértete en el océano”, Rumi.

Leo

Cinco de Espadas

El Cinco de Espadas te recuerda que es más importante estar en paz que tener la razón. Te invita a soltar tus puntos de vista y a dejar la terquedad sobre ciertos asuntos que puedes estar atravesando con un compañero de trabajo, tu pareja o un amigo. El deseo de imponer tu visión o de sentirte más poderoso que la otra persona puede dejarte exhausto energéticamente y muy dolido emocionalmente. Mejora la manera en la que te estás comunicando e intenta ser más empático contigo y con los demás.

Virgo

Cinco de Bastos

Es una semana para pulir asperezas con socios o miembros de tu equipo. Es clave delegar trabajo y soltar bloqueos que pueden estar generándose por celos, envidias ajenas o competencias internas. Esta situación exige mucho de ti, pues debes poner límites, pero también ser empático y evitar caer en conflictos innecesarios. Además, este arcano te invita a abrir espacios para el ocio y recordar que en la vida no todo es trabajo. Necesitas soltar cargas, divertirte y relajarte más.

Libra

Ocho de Espadas

Es posible que tengas demasiadas responsabilidades y que estés haciendo mucho esfuerzo por mantener en equilibrio tus relaciones y darles gusto a los demás. Esto te está haciendo sentir limitado y bloqueado. Es hora de volver a ti, de pensar en tus necesidades y de poner límites sanos en tus relaciones. Algo está por cambiar, pero necesitas darte cuenta de que el poder de elección está en ti. Libérate de las ataduras y sé menos tolerante ante las exigencias de otros. Ámate más.

Escorpión

Tres de Copas

Es una gran semana para pasar tiempo valioso con las personas que más quieres y cultivar esos vínculos reales que te apoyan y te ayudan a ser auténticamente tú. Rodéate de amigos leales que te inspiren, te acepten y se alegren con tus logros, con quienes puedas divertirte y también llorar. Además, es un buen momento para activar un proyecto creativo, dejar fluir tu imaginación o tener un romance intempestivo y muy seductor. Ábrete a las múltiples posibilidades que te ofrece la vida.

Sagitario

Reina de Bastos

La Reina de Bastos es apasionada, seductora, creativa y muy dinámica, pero también puede ser celosa, impulsiva y afanada. Tú decides cómo quieres vivir su energía. Puedes aprovechar su influencia para afianzar tu luz, tu poder personal y brillar en el trabajo, o para llenarte de miedos, bloquear tu comunicación y apegarte a tus puntos de vista. Esta semana te pide confiar en tu intuición para tomar mejores decisiones y liderar con entusiasmo y visión un proyecto importante.

Capricornio

El Mundo

El Mundo te recuerda que puedes lograr todo lo que tu corazón anhela, pero necesitas superar tus miedos y darte el permiso de vivir de una manera más libre, abundante y amorosa. Es tiempo de comenzar un nuevo ciclo, de decirle sí a ese viaje que hace rato esperas, de hacer la formación que sueñas o de lanzarte a un nuevo proyecto o relación. El mundo será lo que tú quieras que sea, por eso es clave que cuides tus pensamientos y te centres en lo esencial. Recuerda que el dinero te apoya.

Acuario

Cuatro de Oros

El Cuatro de Oros te recuerda que la abundancia te acompaña y que tus finanzas van por buen camino. Estás atravesando un periodo de estabilidad en tu trabajo y en tus relaciones personales y ahora te puedes relajar un poco y disfrutar de este momento con gratitud. Puedes invertir en algo que desees, poner el dinero al servicio de tu transformación realizando algún curso o apoyando una causa social. El dinero necesita circular, no lo retengas y confía que siempre estará contigo.

Piscis

Reina de Copas

Es una semana de mucha sensibilidad, en la que las emociones pueden estar a flor de piel. No te resistas y permite que fluya lo que tenga que fluir. La Reina de Copas te invita a comprometerte con tu desarrollo personal a través de la terapia o el cultivo de tu mundo espiritual. Además, te pide seguir afianzando tu relación de pareja con honestidad y cariño, y animarte a expresar lo que sientes sin dramas ni victimismos. Si eres soltero, es posible que estés listo para un nuevo amor.

Aries

Rey de Espadas

Es un buen momento para observar la manera en la que tus pensamientos crean tu realidad y ser honesto con respecto a lo que tú deseas en realidad versus a las ambiciones que persigues para dar gusto a otros, por dinero o por fama. Permite que tu mente lógica sea tu aliada y te ayude a comprender las dudas que se gestan en tu corazón. El mejor apoyo emocional que puedes recibir en estos momentos viene de muy dentro tuyo. Además, son días excelentes para resolver asuntos legales.

Tauro

La Casa Dios

Es posible que se avecinen cambios en tu familia o tu trabajo. Si estás buscando una nueva casa u oficina, no te rendidas tan fácil. Necesitas perseverar hasta encontrar ese lugar que realmente vibre contigo. También es un buen momento para remodelar un espacio o tomar acción en caso de que quieras cambiar de país o ciudad. Este arcano te pide fluir con las crisis y entregarte con fe a la incertidumbre. Si hay personas que están saliendo de tu vida, déjalas ir. Confía en el llamado de tu alma.

Géminis

Cuatro de Bastos

Llegó la hora de saborear las recompensas de la vida. Es posible que hayas alcanzado un logro importante en tu trabajo y es hora de dar gracias y celebrar. La vida te pide relajarte, viajar, divertirte y compartir tu luz y tu alegría con tus seres queridos. Además, es un buen momento para consolidar un negocio o buscar socios que te ayuden en la expansión de un proyecto. Sigue vibrando alto y mantén tu energía vital a través del ejercicio, la meditación y la buena alimentación.

Cáncer

Paje de Espadas

El Paje de Espadas te invita a confiar más en ti y en la experiencia que has acumulado a lo largo de los años. No les des poder a las opiniones ajenas y apártate de los juicios y las habladurías de los demás, las cuales afectan tu energía y hacen que pierdas tu foco. Observa en qué momento dudas y date cuenta si esta nace de algo que te dijo otra persona o surge de un miedo interno. Además, es clave trabajar las creencias que se gestaron en tu infancia y que no te permiten avanzar.

FASES LUNARES JULIO 2023



Luna llena: 3 de julio



Cuarto menguante: 10 de julio



Luna nueva: 17 de julio



​Cuarto creciente: 26 de julio



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial