Frase de la semana: “Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”, León Tolstói.

Cáncer

El Colgado

El Colgado te invita a recuperar tu energía, tu salud y a volver a poner el foco en ti. Es una semana para descansar, dejar tanta actividad a un lado y centrarse en lo que realmente deseas hacer en los próximos meses. Hay algo que aún no has visto o que necesitas ver de otra manera, pero para lograrlo es clave abrir espacios para ti, meditar, contemplar o hacer terapia. Este arcano también te pide soltar información de tus padres que no te permite avanzar. Estás listo para hacerlo diferente.

Leo

As de copas

La vida te está abriendo nuevas posibilidades y mostrando que estás listo para transitar por caminos que antes no contemplabas. Este es un momento de manifestación en el que es muy importante mantenerse enfocado y ser muy coherente con el pedido de tu corazón. Date el permiso de seguir tu propósito de vida, de abrirte de nuevo al amor y de manifestar la relación o el trabajo de tus sueños. Todo es posible, pero necesitas trabajar de adentro hacia afuera y cultivar la claridad y la fe.

Virgo

Caballero de copas

El caballero de copas te invita a cumplir un sueño y a ponerte en acción. Hazlo sin control y no te obsesiones con una meta o un resultado. Es momento de poner el dinero al servicio de tu transformación y hacer algo que hace mucho deseas: puede ser un viaje, invertir en una formación o en un proyecto propio. Permite que tu corazón y tu intuición te guíen y disfruta el proceso. Ya estás listo para seguir adelante, no permitas que las opiniones de los demás o miedos del pasado te detengan.

Libra

El Carro

Es una buena semana para mostrar tu luz, comunicar tu mensaje y afianzar tu poder personal. El Carro te invita a avanzar en un negocio o proyecto y te asegura que, para poder seguir adelante, necesitas soltar el control y cultivar la confianza en la divinidad que te habita. Anímate a compartir tus logros con el mundo y a vivir bajo tu propia definición de éxito. No minimices tu luz ni te hagas pequeño. Si hay envidia a tu alrededor, protégete vibrando alto y sigue extendiendo tu verdad.

Escorpión

Templanza

No estás solo, decenas de ángeles te guían y te acompañan en este momento. A pesar de la tristeza y el miedo que puedas estar experimentando, tienes que saber que cuentas con la ayuda del cielo para que tu carga pueda hacerse más ligera. Escucha las señales que estás recibiendo y ábrete a comprender lo que sea que estés experimentado con una conciencia más elevada. Estás sanando viejas historias que necesitas dejar ir. Confía en tus dones y pídeles ayuda a tus seres de luz.

Sagitario

Diez de espadas

Esta semana comienzas a verte a ti y a la vida con otra óptica, como si te pusieras unos lentes de otro color. De repente integras aprendizajes de situaciones que no habías logrado entender o cierras importantes ciclos emocionales que te tenían estancado en una relación o en tu trabajo. Tus pensamientos se hacen más claros y vuelves a enfocarte en lo esencial. Aprovecha esta energía para cultivar pensamientos más amorosos y para eliminar cualquier juicio que exista hacia ti o hacia quienes te rodean.

Capricornio

Ocho de bastos

Es un tiempo para fluir y agradecer por las bendiciones y oportunidades que se presentan en tu camino laboral o en proyectos creativos. El ocho de bastos te pide entregarte a esta energía y sentirte merecedor de todo lo que está sucediendo. No es momento para desconfiar o controlar el resultado, por el contrario, disfruta y expande tu magnetismo. Puedes atraer a personas que vibren contigo o llevar luz a quien más lo necesite. Ábrete a las sorpresas que la vida tiene para ti.

Acuario

La Justicia

La Justicia te invita a solucionar un contrato o situación legal. Pon tu energía en esto para que pueda avanzar o resolverse. Pero también te pide abrir más espacios para ti, pensar en tus necesidades y ser justo contigo y con tus seres queridos. Te invita a verte y a observar sistemas de creencias que necesitas transformar. Discierne qué pensamientos son tuyos y cuáles heredaste de tus padres o antepasados. Es un buen momento para cortar con lealtades familiares que no te hacen bien.

Piscis

El Diablo

Antes de tomar una decisión laboral importante, firmar un contrato o asociarte con alguien, date un espacio para ver la situación en todos sus ángulos. Pregunta todo lo que sea necesario, busca asesoría y no te quedes con ninguna duda. Date cuenta de si hay algo oculto o si no estás analizando todos los aspectos para tener en cuenta. No te apresures, date el tiempo que necesites hasta sentir total paz y claridad dentro de ti. Necesitas activar tu poder personal y tu valentía.

Aries

Diez de bastos

Si estás sintiendo que la vida se pone dura y difícil, tal vez llegó el momento de soltar tus cargas y elegir no preocuparte. El diez de bastos te invita a cambiar la manera en la que usualmente enfrentas tus retos diarios y a encontrar nuevos caminos. No pelees con lo que está sucediendo ni reniegues de tu situación, acepta la vida tal y como es ahora. Sostén la incertidumbre, el aburrimiento o la angustia. Permítete sentir y ten certeza de que te estás preparado para algo nuevo.

Tauro

Paje de copas

El paje de copas te invita a elegir de nuevo el amor. Hay decisiones que debes tomar sintiendo lo que es mejor y más amoroso para ti en este momento. No pongas el poder afuera, no pienses en qué dirán los demás, sino en lo que tú necesitas. Honrar tus decisiones es una manera de honrar tu camino. Es un momento para fluir y confiar en la guía certera de tu corazón. Aprovecha esta energía para resolver situaciones pasadas con un amigo o una pareja y así poder caminar más liviano.

Géminis

Reina de oros

Es una buena semana para establecer nuevos hábitos y resolver situaciones con tu salud. Tu cuerpo te está pidiendo ser escuchado, es clave que vayas al médico, busques alternativas de alimentación más saludable y te comprometas con el ejercicio. Cambiar es fácil cuando la decisión de hacerlo viene del amor propio. Por otro lado, la energía de la reina de oros te pide confiar en la abundancia que te rodea, es hora de invertir en ti, en tu bienestar físico y emocional. No aplaces más el cambio.

FASES LUNARES JULIO 2023



Luna llena: 3 de julio



Cuarto menguante: 10 de julio



Luna nueva: 17 de julio



​Cuarto creciente: 26 de julio



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial