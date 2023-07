Frase de la semana: “Cuando el poder del amor supere el amor al poder, el mundo conocerá la paz”, Jimi Hendrix.

Cáncer

El Arcano sin Nombre

Comienzas una semana radical y muy movida que exige que mantengas en alto tu energía vital, tu foco y tu valentía. El Arcano sin Nombre aparece para limpiar todo lo que no está en orden en tu vida, él barre con creencias, contratos emocionales y relaciones que no te honran. Te pide enfrentar tus miedos más profundos para que puedas tomar la vida y decidas vivir desde tu esencia divina. Son días para superar viejos duelos, mover tu cuerpo, realizarte un masaje o hacer terapia.

Leo

Nueve de Bastos

Esta semana te pide darte un tiempo y descansar. Es necesario recuperar tu energía después de largos periodos de estrés, de mucho trabajo o de un largo viaje. Cuando te la pasas haciendo cosas y corriendo contra el reloj, tu energía termina drenándose y tu ser se agota. Suelta cargas, delega responsabilidades en tu trabajo y vuelve a ti. No intentes resolver lo que otros demandan de ti, céntrate en tu interior y recupera tu paz. Honra la quietud, pues también es una fuente de creatividad.

Virgo

Nueve de Oros

Has hecho un gran proceso interior y ahora estás listo para sacar adelante un proyecto, para materializar un sueño o mejorar la relación con tu cuerpo y tu salud. La abundancia te acompaña y la vida te apoya para que sigas adelante. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Tan solo necesitas relajarte y permitir que esta energía de manifestación se concrete cuando sea el momento perfecto. Expresa tu creatividad y comparte tus riquezas con quienes te rodean. Entre más gratitud cultives, mejor te sentirás.

Libra

Seis de Oros

El Seis de Oros aparece para recordarte que vales oro y que, a veces, es necesario darte tu lugar y decir no. Es un buen momento para observar cuándo has transigido comprometiendo tu propia verdad, cuándo te has traicionado por darle gusto a tu pareja, a un jefe o a un sistema familiar que exige de ti ciertos comportamientos. No necesitas que nadie te apruebe, pues cuando transiges el costo es muy alto. Di lo que sientes, expresa tu verdad y pon límites. No hagas concesiones, recuerda tu luz y tu valor.

Escorpión

Rey de Copas

Es posible que durante esta semana las heridas del pasado salgan a la superficie para que puedan ser curadas. Anímate a ser vulnerable y fluye con tus emociones, honra el proceso que has realizado y date cuenta de que ya estás listo para ir a la raíz de la herida. El Rey de Copas te invita a realizar una sanación profunda que te permita volver a ti y perdonar lo que aun no has perdonado de todo corazón. Mantén una actitud de aceptación y receptividad, y permite que la paz vuelva a ti.

Sagitario

Paje de Bastos

El Paje de Bastos te recuerda que la vida no es tan seria ni tan complicada como a veces crees que es. Su aparición te invita a relajarte más y a crear más oportunidades para divertirte y gozar. Es un buen momento para conectar con los sueños de tu niño interior y permitir que tu creatividad, picardía y alegría se expresen cada vez más en tu vida cotidiana. Ábrete a lo nuevo desde una energía fresca y juguetona, no pienses en llegar a una meta específica y tan solo disfruta del proceso.

Capricornio

Seis de Copas

El Seis de Copas te invita a responsabilizarte de tu bienestar emocional. Observa si has entregado tu poder y te has convencido de que tu felicidad y tu paz proceden de lo que otra persona puede darte. Esto no es verdad. Es hora de volver a ti y de hacerte cargo de tus emociones. Nadie podrá darte nada que previamente no te hayas dado tú. Nadie podrá verte o darte tu lugar si tú aún no lo has hecho. Vuelve a ti y reconoce todo lo que tienes, todo el amor que te rodea y el poder que te habita.

Acuario

El Emperador

El Emperador te recuerda que tienes la fuerza y el poder para estructurar tu vida como tú lo desees, no necesitas ajustarte a sistemas familiares o sociales que no vibran contigo. Anímate a romper cualquier condicionamiento mental que aún te ate y construye la vida de tus sueños. No tienes que seguir ningún plan ni hacer sacrificios, tan solo necesitas confiar en tus recursos y en la luz que te habita. También es un buen momento para trabajar temas sin resolver con tu padre.

Piscis

Diez de Copas

El Diez de Copas te invita a cultivar la armonía en tu vida cotidiana, a dejar de preocuparte y de forzar las cosas. Es momento de fluir, de contemplar la naturaleza, de estar en silencio y de agradecer por toda la abundancia y el amor que te rodea. Expresa lo que sientes, pasa tiempo valioso con tus seres queridos y ábrete a un nuevo ciclo emocional que está punto de comenzar. Sé suave y receptivo al cambio, de esa manera podrás tomar los regalos que la vida tiene para ti.

Aries

La Luna

La Luna te invita a ir profundo para que puedas tocar heridas o asuntos que aún no has resuelto. Hay situaciones emocionales del pasado que te piden ser sanadas y perdonadas. Aunque pensabas que ciertas emociones ya se habían superado, siguen haciendo ruido. Además, hay información que viene de tu linaje materno que está lista para salir a la luz. Anímate a ser valiente y a develar lo que está oculto. Atraviesa este momento con confianza y recuerda que después de la tormenta llega la calma.

Tauro

El Juicio

El Juicio te invita a sacudirte, a dejar de darles tanto poder a las opiniones de los demás y a centrarte en ti y en tus necesidades. No juzgues el llamado de tu alma ni creas que te estás desviando del camino. Llegó la hora de ser muy honesto y decidir qué deseas realmente en este momento de tu vida, a qué estás dispuesto a apostarle y dónde debes poner límites. Cuando sigues el pedido de tu corazón la vida fluye y todo se vuelve fácil y sencillo. No te resistas a los cambios. Confía.

Géminis

As de Copas

Durante esta semana deja a tu ego a un lado y date el permiso de fluir. No pretendas hacer las cosas a tu manera, tan solo entrégate a las corrientes de la vida con receptividad y confianza. El As de Copas te invita a conectar con la coherencia de tu corazón y a depurar emociones pasadas que no te permiten avanzar. Es momento de enfrentar tus miedos y de elegir de nuevo el amor. Realiza prácticas diarias de meditación y escritura que te ayuden a relajarte y a tomar la vida tal como se presenta.

FASES LUNARES JULIO 2023



Luna llena: 3 de julio



Cuarto menguante: 10 de julio



Luna nueva: 17 de julio



​Cuarto creciente: 26 de julio



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial