¿Qué dice el taróscopo sobre su signo zodiacal para este domingo 11 de febrero?

Frase de la semana: “Nadie más que uno puede liberar a su mente de la esclavitud”.



Bob Marley

Cantante y compositor jamaicano

Acuario

El Ermitaño

En este periodo, la vida te invita a estar contigo mismo para descubrir qué deseas realmente y qué estás listo para dejar atrás. Es un buen momento para llevar

tu atención hacia una situación del pasado que aún no se ha resuelto o para animarte a ser fiel a tu camino dejando atrás patrones familiares o información ancestral que te había detenido. El Ermitaño te invita a cultivar la fe y la paciencia. Haz los cambios

que necesites a tu ritmo, siendo empático con tu proceso.

Piscis

La Rueda de la Fortuna

La Rueda de la Fortuna anuncia el cierre de un ciclo y la apertura de nuevas posibilidades. No te resistas a los cambios y anímate a fluir con lo que la vida te vaya presentando. Aunque tengas muchos planes, no te aferres a ellos, por el contrario, tenlos como una guía, pero mantén el espacio abierto para que el mundo invisible actué y te muestre posibilidades que aún no has contemplado. Agradece todo lo que ha sucedido, pues gracias a eso nuevas posibilidades se abren ante ti.

Aries

Ocho de copas

Para que realmente puedas avanzar en el área emocional, necesitas terminar de sanar una situación del pasado que sigue haciendo ruido. No es posible que te abras completamente al amor si aún hay miedo o resistencia en tu corazón. Es clave llevar la mirada hacia atrás, no para quedarte ahí, pero sí para ver qué no has podido perdonar, qué dolor sigues alimentando o cuál es la historia que temes repetir. Lleva luz al pasado para que puedas tomar el regalo que el amor te ofrece.

Tauro

Templanza

Son días para sanar y para permitir que el estrés emocional o las preocupaciones que has sentido últimamente comiencen a fluir. Empiezas a comprender cuál es el propósito de lo que has tenido que enfrentar, qué enseñanzas trae una enfermedad, la pérdida de un ser querido o el cierre de un ciclo. Acepta lo que sientes y confía en que tus ángeles te están guiando y apoyando en este momento. Todo pasa, nada es para siempre. Si puedes, medita o haz ejercicios de respiración.

Géminis

Es hora de soltar el control y de darte cuenta de que necesitas encontrar otra manera de relacionarte con tu trabajo o tu sexualidad. Desde el estrés y el esfuerzo por conseguir ciertos resultados, tan solo seguirás drenando tu energía y sintiéndote cada vez más cansado. Es clave que abras espacios para ti, para el descanso o la realización de actividades que te emocionen y despierten el placer y la creatividad. Hacer ejercicio puede ayudarte a cambiar tu estado de ánimo.

Cáncer

La Estrella

Confía en las semillas que estás sembrando y no juzgues tus frutos. Estás en un momento creativo fértil, pero necesitas tener paciencia, disfrutar más del proceso y no pretender llegar a la meta antes de tiempo. Es un tiempo de gestación, en el que la vida te invita a confiar, a activar tus dones y a conectar con tu energía femenina. Todo lo que deseas es posible si lo creas desde un lugar auténtico y pones el futuro en manos de Dios. Aprovecha estos días para descubrir nuevos dones.

Leo

Siete de bastos

Atraviesas un tiempo de creatividad en el que es importante no perder el foco y poner toda tu atención en esos proyectos que quieres ver. Aunque a veces sientas que es mucho trabajo o que tantas labores te desbordan, es el momento de actuar con intención clara y reconocer que para manifestar necesitas trabajar con la energía masculina de orden y concreción, y la energía femenina de inspiración y fluidez. Cuando lo haces, todo se vuelve más fácil y eres imparable.

Virgo

Dos de copas

La energía del amor toca tu puerta. El dos de copas te invita a cultivar la relación contigo mismo, a abrir espacios para hacer lo que más te gusta y a expresar tus emociones. También es tiempo para cultivar amistades importantes en tu vida y, si estás en pareja, para fortalecer el vínculo y volver a hacer planes juntos que los emocionen y aviven la chispa de la relación. Es posible que te sientas preparado para un compromiso más serio, háblalo con tu pareja y lleguen a acuerdos.

Libra

El Colgado

El Colgado te invita a ver la vida de otra manera. Aunque poco a poco comienzas a conocerte mejor y has ido saliendo de sistemas de creencias obsoletos, es hora de ir más allá y de animarte a soltar tus resistencias, tu miedo al cambio y la necesidad de seguir operando bajo paradigmas que ya no te representan. La vida te pide confiar, entregarte a los cambios y animarte a hacerlo diferente a como lo hicieron en tu familia. Buen momento para hacer yoga y meditar.

Escorpión

Cuatro de oros

Este arcano te hace un llamado al orden, la disciplina y la estructura. Es clave que aproveches esta energía para salir de objetos, rutinas y compromisos que te están pesando o que ya no te representan. Tu mundo material te pide una limpieza para que la energía del dinero pueda llegar con más contundencia a tu vida. Hazte cargo de tus finanzas, sé más consciente de tus egresos e ingresos, y elimina gastos innecesarios. Enfócate en lo esencial para que tus proyectos crezcan con fuerza.

Sagitario

El Mundo

Son días de mucha realización y entusiasmo en los que, por fin, comienzas a vislumbrar las múltiples posibilidades que se abren para ti este año. Luego de unos días de estrés y falta de claridad, el camino se despeja y te sientes con la fuerza necesaria para sacar adelante tus sueños y hacer eso que vienes aplazando. El Mundo te recuerda que la vida es aquí y ahora, y que tienes todo a tu disposición para disfrutar a tu manera. Asume tu llamado de libertad. Viaja si lo deseas.

Capricornio

Nueve de espadas

El nueve de espadas te invita a observar la ansiedad que por momentos se adueña de tu mente. No es momento para estar pensando en lo que hiciste o para saber qué te traerá el futuro, lo cual genera estrés e insomnio. Habita el momento presente aceptando quién eres, qué deseas y para qué te gustaría estar listo. En vez de pensar tanto, actúa. Dile a esa persona en la que piensas lo que sientes, pon a andar un sueño, medita, lee libros que te inspiren, descansa más o busca ayuda.

Fases Lunares

Cuarto menguante: 3 de febrero.



Luna nueva: 10 de febrero.



Cuarto creciente: 16 de febrero.



Luna llena: 24 de febrero.

MARÍA ALEXANDRA CABRERA

