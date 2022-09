Los hermanos tienen un laso muy fuerte que los convierte en amigos y en cómplices, de hecho, los padres fomentan esa unión para que en su adultez se comporten como centro de apoyo y ayuda del uno para el otro.



En la infancia es común que los hermanos se enfrenten y peleen por temas básicos - convivencia, juguetes y preferencias - , temas que en la edad madura se dan por superados ¿pero qué pasa cuándo en la etapa de adultos se dan ese tipo de enfrentamientos? ¿deben intervenir los padres?



De acuerdo a una publicación de www.metro.co.uk la consejera Caroline Plumer, "como padre, es difícil ver a sus hijos pelear, pero particularmente si sus hijos son adultos, a menudo hay muy poco que puedan hacer para remediar la situación. Por lo general, es mejor dejar que lo averigüen por sí mismos'.



Y añadió Plumer, "si la tensión está comenzando a causar problemas más amplios, es decir, en eventos familiares, podría valer la pena hablar con ellos", y señala que más que pedirles que areglen las diferencias, es "para pedirles que trabajen juntos para ser adultos y civilizados y no dejar que sus la pelea comienza a convertirse en un problema para quienes los rodean".



Por su parte, el psicoterapeuta Noel McDermott los problemas familiares estan relacionados con la identidad de género, la homosexualidad,pero, afortunadamente, ese no suele ser un problema con las generaciones más jóvenes que no están 'obsesionadas con el tema'.



Puede ser útil que todos vean la situación como la familia completa frente al problema en cuestión, en lugar de la “persona uno” frente a la “persona dos". FACEBOOK

De igual forma, el psicoterapeuta afirmó que "la mayoría de las veces me encuentro con [peleas entre hermanos] en el contexto de problemas de salud mental y/o adicción a largo plazo".



Y añade el experto, "como padre de hijos adultos, no es posible ser responsable de sus decisiones. Incluso si uno de sus hijos tiene problemas definidos de salud mental, hacerlo sería pasar a un papel de cuidador y, a menudo, puede crear las condiciones en las que se produce el distanciamiento".



Para Charlotte Clegg , miembro del Directorio de Consejería, advierte que los padres no pueden tomar posición a favor o encontra.



"Si intervienes donde no es bienvenido, incluso con las mejores intenciones, corres el riesgo de que se vea que tienes "lados elegidos" y los resentimientos de décadas y los temores de favoritismo podrían entrar en la mezcla, lo que significa que terminas peleándose con uno o ambos de ellos también", señaló la consejera.



Añadió que si las partes quieren que los padres medien, "puede ser útil que todos vean la situación como la familia completa frente al problema en cuestión, en lugar de la “persona uno” frente a la “persona dos”. Esto puede ayudar a todos a trabajar para lograr un resultado basado en el compromiso, la compasión y la comprensión en lugar de culpar y anotar puntos".

