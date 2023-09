Cuando se acude a una reunión social en la que se debe compartir con varios amigos, familiares o conocidos, es común que haya alguien que sobresale con su charla por encima de todos los asistentes.



Qué se tome la palabra sin que parezca que vaya a terminar su discurso, puede ser ameno o molesto, depende del tema y la actitud de las personas que estén escuchando la larga conversación.

Aunque esto puede deberse en parte a la personalidad extrovertida del sujeto implicado, el contexto y la presencia de quienes le acompañan durante estos encuentros también podría influir es su capacidad para expresarse.



De acuerdo con el psicólogo y especialista en neuropsicología Unai Aso Poza, existen ciertas razones por las que hay seres sociales que hablan más que otros y que podrían estar relacionados con la impulsividad.



“Por ejemplo, se puede dar el caso de que la persona sea más impetuosa o esté más ansiosa cuando interactúa con determinados individuos, según el contexto, y esto puede hacer que la emisión de conductas verbales aumente", afirma el especialista en entrevista con 'Hola'.



No obstante, esto también podría surgir por un tema de autoestima, en una constante presión por encajar y encontrar la manera de ser aceptada.



“Puede haber una búsqueda de validación o de aprobación en personas con baja autoestima en un intento de sentirse valoradas o importantes”, añade el experto para el medio anteriormente mencionado.

El uso excesivo del lenguaje y sin límite de comunicación también se debe a que, ante la premura, estas personas no logran identificar los signos no verbales de sus interlocutores que en ocasiones pueden indicar señales de incomodidad.



De acuerdo con Marianne Schmid Mast, profesora de la Universidad de Lausana, en Suiza, este tipo de sujetos tiene dificultad para leer las señales físicas con los individuos que conversan.



"Es como si sus cerebros fueran ciegos ante las emociones ajenas, donde no captan las molestias o gesticulaciones de los otros", señala la psicóloga en su estudio 'El papel de la categorización social y la orientación al dominio social en la adaptabilidad del comportamiento'.



Aunque esta puede ser una conducta bastante notoria, los expertos afirman que muchas veces es generada por una falta de consciencia sobre los límites de comunicación, lo que puede llevar a la persona a compartir información con otros en exceso y más de la cuenta.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

