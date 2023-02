Se ha especulado mucho sobre los beneficios del propóleo en la salud. Desde su eficacia en llagas, hasta curar infecciones respiratorias superiores, sin embargo, la comunidad internacional no se pone de acuerdo sobre los alcances y limitaciones de esta resina producida por abejas.

Un estudio publicado en la Good Clinical Practice Network (GPC) expone que el propóleo mejora el control glucémico en sujetos con diabetes tipo 2 o mellitus y periodontitis crónica.



Este ensayo clínico ciego aleatorizado de 6 meses expuso que los pacientes que consumían 400mg de propóleo al día mostraron reducciones leves en sus niveles de glucosa.



Por su parte, la Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales (NMCD) expone la eficacia del propóleo para tratar o reducir síntomas del resfriado común, sin embargo, no existen datos suficientes que permitan confirmar completamente su eficacia en enfermedades como la diabetes o la neumonía.



Por ello, la NMCD catalogó al propóleo como una sustancia que era posiblemente eficaz contra enfermedades como la diabetes, el herpes labial, la hinchazón y las llagas dentro de la boca.



Esta Base cataloga los medicamentos naturales a partir de evidencia científica de acuerdo con la siguiente escala: eficaz, probablemente eficaz, posiblemente eficaz, posiblemente ineficaz, probablemente ineficaz, ineficaz, e insuficiente evidencia para determinación.



Por lo anterior, no se puede asegurar con certeza cuál es la eficacia del propóleo, sin embargo, puede intentar consumirlo teniendo en cuenta las recomendaciones de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos: No consumir si está sangrando o va a tener una cirugía. Además, el medicamento puede generar reacciones alérgicas.



La Cuenta de Alto Costo (CAC) estimó que para junio de 2022 había 1.748.586 personas diagnosticadas con diabetes, en Colombia. La organización añadió que la morbilidad en esta enfermedad ha aumentado en los últimos años.





