El pimentón, también conocido como ají dulce, es una hortaliza muy versátil que se utiliza en una gran variedad de platos en todo el mundo. Es un condimento culinario ampliamente usado en muchas cocinas, especialmente en la española y la latinoamericana.



Según el Consejo de denominación de origen 'El pimentón de Muricia' pertenece a la familia de las ‘solanáceas’, junto con el tomate y la berenjena, y al género ‘capsicum’. Se cultiva en climas cálidos y templados, es valorado por su sabor y textura.

Existen muchas variedades de pimentón, que se diferencian por su color, forma, tamaño y sabor. Los pimientos morrones, por ejemplo, son los más comunes y se pueden encontrar en diferentes tonalidades, desde el verde hasta el rojo, pasando por el amarillo y el naranja.



Se puede encontrar también por su sabor dulce o ahumado. Otros tipos de pimentón incluyen los pimientos picantes, como el jalapeño o el chile serrano, que son muy populares en la cocina mexicana y latinoamericana.



En la cocina, el pimentón se puede utilizar en una gran variedad de platos, tanto crudo como cocido. Se puede agregar a ensaladas, salsas y guisos, o se puede asar o grillar para obtener un sabor aún más intenso. También se puede utilizar para hacer salsas y aderezos, como el famoso chimichurri argentino.

Beneficios de consumir pimentón

Además de su uso culinario, el pimentón ha sido objeto de numerosos estudios que han demostrado sus beneficios para la salud. Investigaciones han revelado que el consumo regular de pimentón puede tener efectos positivos en la salud.

De acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard, un pimiento morrón mediano contiene pocas calorías, alrededor de 30, y es rico en vitaminas C y A. Los pimientos morrones contienen una variedad de antioxidantes, que se han asociado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular.



Los resultados de un estudio realizado en estudiantes sanos y no fumadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura (España), sugieren que algún componente incorporado al pimentón durante el proceso de ahumado produce un efecto antioxidante directo, aumentando las defensas antioxidantes endógenas.



Estos mecanismos intentan prevenir la producción de radicales libres, que según el Instituto Nacional del Cáncer (NIH), son un tipo de molécula inestable que se elabora durante el metabolismo normal de las células.



También afirman que en ocasiones se acumulan en las células y dañan otras moléculas, como el ADN, los lípidos y las proteínas. Es posible que este daño aumente el riesgo de cáncer y otras enfermedades.



Es decir, que entre más se produzcan defensas antioxidantes habrá menor riesgo de cáncer y enfermedades que prevengan la producción de radicales libres.

El pimentón es un ingrediente esencial en la cocina a nivel mundial. Foto: iStock

Esto también señala el artículo 'Radicales libres, antioxidantes naturales y mecanismos de protección', ya que para proporcionar protección antioxidante al cuerpo contra los radicales libres, se recomienda el consumo de alimentos que contengan vitamina E y vitamina C. Según este estudio, el pimentón es fuente de estas dos vitaminas.



De acuerdo con un artículo publicado por el Séptimo Simposio Internacional de Vitamina C Intravenosa, la dosis recomendada diaria para el consumo de esta vitamina corresponde a medio pimentón, es decir, 90 a 110 miligramos por su alto contenido de ácido ascórbico o vitamina C.

A la larga lista de propiedades se le suma la presencia del compuesto químico 'capsaicina' en los pimientos, que se usa de forma tópica para el tratamiento de condiciones dolorosas, según un estudio publicado por la Universidad de Sevilla.



Además, este principio activo presenta un alto potencial para ser empleado en diversos tratamientos, pues se han observado efectos beneficiosos de la 'capsaicina' en patologías como la obesidad; algunos tipos de cáncer y en condiciones gastrointestinales, cardiovasculares y dermatológicas; entre otras.



El pimentón es una hortaliza muy versátil y saludable que puede utilizarse en una gran variedad de platos. Su sabor dulce y crujiente, combinado con su valor nutricional, lo convierten en un ingrediente esencial en cualquier cocina.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

