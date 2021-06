Príncipes William y Harry habrían peleado por Meghan Markle

La paz y la buena relación entre los príncipes William, de 39 años, y Harry, de 36, hijos de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales, parece haber llegado a su fin tras la llegada de Meghan Markle a la familia real británica.



(Le puede interesar: Los parecidos entre Meghan Markle y Lady Di).

Eso se desprende de las revelaciones hechas por Robert Lacey, biógrafo real, en su recién publicado libro Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult (Batalla de hermanos: la historia interna de una familia en tumulto).

​

Los problemas entre los hermanos habrían comenzado cuando William le expresó a Harry sus dudas con respecto a la relación que mantenía con su entonces novia. Más adelante, luego de la boda real, estos se habrían agudizado por cuenta de las acusaciones de maltrato a trabajadores del Palacio de Kensington, que recayeron sobre Meghan Markle.



(Además: Jessica Alba, una carrera entre Hollywood y Wall Street).



De acuerdo con Lacey, el príncipe William “estaba horrorizado por lo que le acababan de contar sobre el supuesto comportamiento de Meghan, y quería escuchar lo que Harry tenía que decir”, pero él salió en defensa de su esposa: “Harry apagó su teléfono enojado, así que William fue a hablar con él personalmente. El enfrentamiento fue feroz”, señala Lacey.



Un extracto del libro del veterano autor, adelantado por The New York Times, deja sentado que en el 2019 el príncipe William, que comenzó a evitar la cercanía con Meghan, aun cuando eso le implicara separarse de su hermano, terminó echando a los duques de Sussex del Palacio.



(También: Los 40 de Natalie Portman: prefiere ser lista a ser estrella).



“William quería eliminar la ‘agenda subversiva’ de Meghan de las operaciones de la monarquía británica, la cual nunca pareció entender ni respetar. No quería que ni ella ni Harry estuvieran más a su alrededor”.



La pareja, que se instaló en Windsor, partió luego a Estados Unidos y anunció que se alejaría de la familia real y de los deberes que les correspondía por hacer parte de ella, a principios de 2020.

TENDENCIAS EL TIEMPO

Encuentre también en Gente:

Anya Taylor-Joy y su mirada de prodigio

¿La hija de Paul Walker estará en 'Rápidos y Furiosos'?