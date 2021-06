Príncipe Harry incumplió una orden de la Reina Isabel

El próximo 4 de julio cumple un mes de nacida Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, hija de los duques de Sussex. En los últimos días se dio a conocer su certificado de nacimiento el cual reveló como el Príncipe Harry incumple una orden de la Reina Isabel II.



Lea también: Crean espacio para aconsejar a colombianos que quieran viajar a Canadá

En enero de 2020 los duques de Sussex, Principe Harry y Meghan Markle, renunciaron a ser miembros activos de la familia real británica. Ante la decisión, una de las condiciones que les puso la monarca es que no utilizaran el tratamiento de His Royal Highness (HRH o Su Alteza Real) en su vida pública.



Sin embargo, a la hora de llenar los datos del certificado, el príncipe Harry puso His Royal Highness, duque de Sussex, incumpliendo el compromiso que había establecido con la Corona.



Por otro lado, Meghan Markle, a diferencia de la certificación de nacimiento de su primer hijo, Archie, en esta ocasión utilizó solo su nombre completo, sin el tratamiento de Princesa del Reino Unido.



Con la revelación del certificado, hecha por el portal TMZ, de la decimoprimera bisnieta de Isabel II se pudo establecer que fue inscrita el 9 de junio, es decir, cinco días después de nacida. Hasta el momento los duques no han compartido ninguna foto de ella.



REDACCIÓN EL TIEMPO

Más noticias

- Barcelona: la casa patrimonio de la humanidad donde puede hospedarse



- ¿Qué países puedo visitar con cédula de ciudadanía colombiana?