La entrega de los premios Óscar es la fiesta principal de la temporada de premios de Hollywood y los famosos que asisten suelen guardar sus mejores atuendos para esa velada. El domingo, las estrellas que llegaron al Teatro Dolby no defraudaron y algunas tendencias se hicieron evidentes: muchos vestidos blancos, plateados y color crema; muchas melenas sueltas y con ondas; trajes con cola; y toques de glamour multicolor.

Y como siempre sucede, hay algunas personas que aciertan y otras a las que les faltó para estar deslumbrantes en la alfombra de tono champán.



"Casi todas las favoritas optaron por un color, pero no hubo muchos riesgos en temas de siluetas y vestidos enormes, me gustó que se arriesgaron con el color, los recogidos, se vio todo muy clásico y bien puesto", explico Jeniffer Varela, investigadora de moda.

Angela Basset

Facebook Twitter Linkedin

Angela Bassett, la reina Ramonda en "Pantera negra: Wakanda por siempre", lució un vestido Moschino color amatista con escote pronunciado, cola y muchos diamantes. Foto: AFP

"Angela Bassett llegó vestida como una nominada, estar preparadas para la atención", destacó Varela sobre la nominada en la categoría de mejor actriz.



Por su parte, Diana Lunareja, experta en moda y marketing, Bassett es una indiscutible en la lista de mejores vestidas.



"Me pareció extraordinaria y es inesperado que fuera en Moschino, pues esta marca se asocia a una estética más irreverente y pop. Es un vestido drapeado que se siente en movimiento, por la tensión diagonal que crea, por la asimetría del diseño y la ligereza del textil. El color es vibrante y la hace ver radiante", mencionó.

Lady Gaga

Facebook Twitter Linkedin

Lady Gaga subió al escenario con un atuendo diferente, pero en la alfombra se lució con un Versace. Foto: AFP

Lady Gaga fue otra invitada que se robó los reflectores en su paso por la alfombra champaña.



"Me parece que equilibra la sobriedad del evento con el estilo disruptivo que siempre ha sido característico para ella. Es relevante el uso de transparencias y el corte de cintura baja. Un trabajo de construcción impecable en ese vestido", apunta Lunareja.



Gaga también estuvo en el escenario interpretando su canción 'Hold my hand' de la película Top Gun Maverick, que estaba nominada y en su presentación lució un atuendo casual, jeans, camiseta negra y sin maquillaje.



Lea también: (Así fue la presentación de Lady Gaga en los Premios Óscar 2023)

Cara Delevingne

En su regreso ante las cámaras, tras los escándalos por su estado de salud por supuestas dificultades con las adicciones, la modelo y actriz Cara Delevingne renació con hermoso y dramático vestido rojo.



Con su porte y belleza característica, la despampanante rubia supo lucir el vestido de Elie Saab con vistosa joyería, un recogido limpio y un maquillaje oscuro que no compitió con ninguno de los elementos.

Facebook Twitter Linkedin

Cara Delevingne asistió a la edición 95 de los premios Óscar con un Elie Saab rojo. Foto: EFE

Otros atuendos que destacaron fueron Michelle Yeoh, la protagonista de la alocada comedia de ciencia ficción "Todo en todas partes al mismo tiempo", cautivó con un delicado vestido de plumas blancas sin mangas de Dior, con su cabello largo suelto, ondeado y rematado con una diadema enjoyada.

Los desaciertos en la moda

El cambio de color de la alfombra le jugó en contra a algunas personas, pues las transparencias en ese fondo no resaltaron.



"Eso le pasó a Ana de Armas que se veía muy linda, pero se fundió con el fondo", afirmó Varela.



Los desaciertos no se relacionan con el físico de ninguna estrella, sino en el desarrollo del concepto.



"Cuando uno analiza lo que se pudo mejorar, más allá de juicios personales, se trata de analizar cómo la composición, el color, los acabados, las siluetas, registran visualmente, especialmente en fotos y video", explicó Diana Lunareja.

Florence Pugh

Facebook Twitter Linkedin

Florence Pugh presentó una de las categorías de la gala. Foto: AFP

Florence Pugh asistió a los Premios Óscar 2023 con un vestido que dio de qué hablar, en su mayoría críticas negativas.



"Fue un vestido que no aprovechó sus proporciones y distrae con los detalles. Se veía arrugado, muy pesado y en un tono que para muchos recordaba la ropa de cama, así que la asociación que hace el público no es con elegancia, sino algo cómico", apuntó Lunareja.



Lo que sí resaltó fue su peinado y maquillaje, que le dieron un aire fresco.



Para Varela, la ejecución del estilo de Pugh fue un riesgo que no funcionó.

Laverne Cox

La actriz, Laverne Cox tampoco se salvó en esta ocasión, con un Vera Wang que no resaltó para nada su figura, la también presentadora se ganó un lugar entre las peores vestidas.



"Es una mujer con la altura y el cuerpo para verse elegante con facilidad, y el vestido parecía mal terminado, con detalles como arrugas en la falda, con detalles que no destacan sus proporciones como los guantes de manga amplia, el corte recto de la cintura. El corpiño es especialmente extraño por el color, pues es un tono similar al de su piel pero en gris. Parece que hubieran intentado una ilusión de desnudez y el color no funciona", aseguró la experta en moda.



Le puede interesar: (La curiosa historia por la que los Premios Óscar se llaman así)

Facebook Twitter Linkedin

La actriz de 'Ellas hablan', Rooney Mara también se perdió con el fondo. Foto: AFP

Rooney Mara

Rooney Mara, parte del elenco de la cinta ganadora 'Ellas hablan' tampoco se destacó.



La elección de forma y tono del vestido no le hizo justicia a la talentosa actriz.



Como mencionó Varela, las transparencias no funcionaron bien porque se perdían ante el fondo claro y no favorecían sus formas.



No obstante, varias optaron por un look etéreo, como Zoe Saldaña y la ganadora Michelle Yeoh, quien a diferencia de las mencionadas llevó uno de los atuendos destacados de la gala.







REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Con información de AFP

Más noticias

- Brendan Fraser ganó el Óscar a Mejor Actor por su personaje en ‘The Whale’

- Óscar 2023: la caída y el gran gesto por el que es tendencia Lady Gaga

- Olsen y Pascal enloquecen en redes al presentar juntos en los premios Óscar