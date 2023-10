¿Por qué el método Pomodoro no funciona para medir la eficiencia de algunas personas?

El método Pomodoro es aquel en el que se divide el trabajo en intervalos de tiempo cortos, aproximadamente de 25 minutos, y se realizan descansos de cinco a 10 minutos.



Para algunas personas este método les ha sido muy útil para al final de la jornada laboral no sentirse tan agotado ni mental ni físicamente.



Sin embargo, otros afirman que no les ha sido muy efectiva a la hora de trabajar o estudiar, lo que ha hecho que no sean lo suficientemente productivos en sus labores.

Este método, de acuerdo con el portal 'Computer hoy', nació por la creación de Francesco Cirillo en 1980, quien era un experto en consultoría y entrenador de negocios.



Cirillo creó el método tomando como herramienta un temporizador en forma de tomate, el cual le permitía gestionar sus momentos de trabajo y de descanso.



Este método pretende que los cortos periodos de trabajo aumenten la productividad y la concentración, sin embargo, para muchas personas resulta frustrante y no les ha funcionado.



(Lea más: ¿Cuáles son las técnicas para mejorar la concentración de los niños con TDAH?)

Esto se debe al tipo de labor que tenga la persona que desee aplicar el método, puesto que muchas tareas no son fáciles de ejecutar en 25 minutos de trabajo.



Asimismo, algunas personas utilizan los minutos de descanso para enfocarse en el celular, lo que no es lo adecuado, puesto que esto no es una forma de descanso, sino tal vez de estresarse y desconcentrarse aún más.



(Le puede interesar: Concentración: consejos para evitar distractores en la era digital)



De igual forma, las tareas que se realizan en 25 minutos, para algunos puede ser ineficientes, puesto que retomar luego del descanso puede ocasionar volver al inicio de la labor, que en vez de proporcionar tiempo, parezca un método no muy eficiente.



Por lo tanto, algunos expertos manifiestan que aunque 'pomodoro' sea un método eficaz, especialmente para estudiantes, es mejor optar por la creación de un sistema de concentración que le sea útil para el trabajo que realiza.

Cuántas horas se trabajarían a la semana tras Reforma laboral

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

