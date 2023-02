Cada 14 de febrero se celebra, en muchos países del mundo, San Valentín, una fecha en la que los regalos, las cenas románticas y las expresiones de amor se roban el protagonismo. Aunque su origen no está claro -la mayoría de los historiadores lo sitúan en la antigua Roma-, cada vez son más las parejas que se unen a esta jornada romántica. Al menos, en lo que a Latinoamérica se refiere.



Si bien es una de las festividades más esperadas por las personas a lo largo y ancho del globo, pues es la oportunidad perfecta para demostrar y dejar al descubierto el amor hacia esa persona especial, no ocurre lo mismo en todas las naciones: en Arabia Saudí, Pakistán, Malasia, Irán e India, por ejemplo, esta celebración no es del todo bien vista.

¿Por qué en algunos países no se celebra San Valentín?

El día de San Valentín es una fecha muy común entre los europeos y los estadounidenses; no obstante, también ha sido ampliamente acogida por algunos países latinoamericanos. Pese a esto, no ha logrado tener aceptación en algunas regiones de Oriente Medio.

Pakistán

En Pakistán, por ejemplo, esta fiesta sigue siendo un asunto de discordia. Fue en el año 2018 que la Corte Suprema de Islamabad, la capital de la nación, emitió una orden que prohibía su celebración en el país, según explicó en su momento el canal ‘CNN’. Desde anuncios en medios electrónicos e impresos hasta la venta de mercancía asociada, el país cerró las puertas a la conmemoración del amor.



“Deberíamos evitar el Día de San Valentín ya que no tiene conexión con nuestra cultura”, dijo el entonces presidente del país, Mamnoon Hussain, con respecto a la celebración de esta festividad en el año 2016.

A pesar de lo dicho por el Tribunal paquistaní, varios países de mayoría musulmana, como Líbano, festejan en público el día de San Valentín. Foto: EFE

(Lea también: Campesino vendió todo por cultivar cacao y ahora triunfa exportando chocolates).

Aún así, las medidas no han frenado el entusiasmo de muchos pakistaníes. “A pesar de la vigilancia policial, los rebeldes románticos siguen encontrando la manera de adquirir flores y hacer regalos a sus amantes con ocasión de la festividad, aunque la mayoría tiene que hacerlo a escondidas”, detalla ‘National Geographic’.

Arabia Saudí

En el caso de Arabia Saudí, las autoridades se encargaron de reprimir -durante décadas- la venta de símbolos, objetos y detalles (así como de arrestar a aquellos que se atreviesen a participar en este día) al considerar que la festividad era contraria a las nociones islámicas de corrección. Al menos, así era hasta hace unos años.



El cambio se produjo de la mano del príncipe heredero de la nación, Mohammad bin Salman, quien despojó al Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio de algunas competencias. Desde entonces, muchos saudíes han abrazado la festividad, tanto así que en los escaparates de las tiendas se exhibe lencería de color rojo -eso sí, sin hacer ninguna mención del ‘día de los enamorados’-.

Para Arabia Saudí, San Valentín es una celebración contraria al islam. Foto: iStock

(Siga leyendo: A Estados Unidos llegaron 18.000 toneladas de flores para celebrar San Valentín).

“La gente no celebraba el San Valentín, pero ahora muchos lo hacen. La ropa interior tiene mucha demanda y los clientes a menudo quieren algo rojo”, contó una vendedora saudita a la agencia de noticias ‘AFP’, el año pasado.

Malasia, Irán e India, dentro de la lista de países que se oponen a San Valentín

En lo que a Malasia respecta, desde 2005, el país asiático prohíbe celebrar San Valentín, en tanto se considera una conmemoración contraria a la ley islámica. El Consejo de Fatwa del país, que interpreta la ley islámica y dicta decretos, declaró la festividad antitética y opuesta al Islam, porque tenía “elementos del cristianismo”.



En Irán, el panorama tampoco dista mucho del anterior; la fecha está marcada por algunas restricciones. El gobierno lleva muchos años prohibiendo los símbolos del día, pues, al igual que en muchos países de Medio Oriente, son considerados anticulturales. En general, San Valentín es símbolo de inmoralidad y decadencia occidental.

En la India, San Valentín ha sido objeto de ataques y boicots por parte de la extrema derecha hindú y grupos religiosos. Foto: iStock

(De interés: San Valentín: estilos de manicura para utilizar en cena romántica).

En su lugar, se anima a los iraníes a celebrar el Sepandārmazgān, una festividad con raíces zoroástricas que se remonta al primer imperio persa. “La fiesta, que cae el 23 de febrero, es conocida como un día persa del amor en honor a Spandarmad, una deidad zoroastriana que representaba a una esposa amorosa”, señala ‘National Geographic’.



El gobierno de la India, por su parte, también hizo un llamado para celebrar el día de San Valentín, pero sin dejar a un lado los valores hindúes. El departamento de Bienestar Animal instó, este 2023, a los ciudadanos a abrazar vacas para sustituir la fiesta comercial. Sin embargo, lejos de ser una propuesta acogida entre la comunidad, generó polémica, por lo que tuvo que ser cancelada.



Los nacionalistas hindúes extremistas no solo han protestado contra San Valentín, sino que también han intimidado y amenazado a quienes lo celebran. Ataques a parejas jóvenes, comercios y detalles, son solo algunas de las acciones que han tomado los grupos radicales de esta nación.

VALERIA CASTRO VALENCIA

Redacción Tendencias