Aunque poligamia y poliamor son a menudo tomados como conceptos similares, lo cierto es que ambos términos están basados en significados, filosofías e ideales totalmente diferentes.

(Lea también: Monogamish, flexisexuales, y otras 'nuevas' formas de relaciones).

El portal web 'Poliamoris', indica que el principal rasgo que tiene una relación de poligamia es que únicamente uno de los integrantes de la pareja es el que tiene derecho a tener relaciones con otras personas. Por ejemplo, un hombre podría estar casado con varias mujeres, pero ellas tendrían que guardarle total fidelidad.

Mientras que en el poliamor lo que se promueve es que ambas partes de la pareja tengan las mismas libertades, pero que se lo cuenten todo y que lleguen a un acuerdo en lo que se permite y no se permite hacer y con quién lo hacen.

De acuerdo con el portal web 'Psychology Today', el poliamor es una forma de no monogamia consensual con relaciones emocionalmente íntimas entre varias personas que también pueden ser parejas sexuales y/o románticas. Y la poligamia, en su forma más común, es en realidad poliginia, un modelo de relación en el que un hombre puede casarse con múltiples mujeres, que además deben serle fiel.

Facebook Twitter Linkedin

La poligamia se usa para referirse a una manera codificada de matrimonio o unión múltiple, mientras que poliamor implica una relación definida por acuerdos entre los miembros, y no una norma cultural. Foto: iStock

(Siga leyendo: Poliamor: ¿en qué culturas es ilegal esta práctica?).

Poliamor vs. Poligamia: diferencias

Según el portal web 'Médico Plus', existen tres diferencias claves entre ambos conceptos, estas son:

1. Género

Un primer punto importante tiene que ver con el género. En el poliamor el género no es relevante, pues cualquier persona puede iniciar una relación de este tipo con independencia de si es hombre o mujer.



En cambio, la realidad de la poligamia es que es heterosexual y, habitualmente, quien tiene el poder de decisión es un varón, el cual puede tener varias esposas.



Por ello, la poligamia se vincula con tradiciones mucho más arcaicas en aquellas culturas donde está normalizada. Sin embargo, el poliamor ha llegado de la mano de la liberación sexual iniciada hace unas décadas.

2. Religión

La religión también marca una diferencia considerable entre estos conceptos. Por su parte, la poligamia es una tradición aceptada en muchas religiones como el Islam o la Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días (Mormones).



Es una costumbre muy extendida, donde siempre es el varón el que posee el beneficio de contraer matrimonio con diversas mujeres. En muchos de estos contextos religiosos la poligamia es un símbolo de poder. Así, los hombres más ricos son los que tienen la capacidad de mantener diversas esposas, mientras que los más pobres deben limitarse a la monogamia.



Por el contrario, el poliamor no se vincula con una religión en particular. De hecho, es común que las personas a favor de este tipo de relaciones no se sientan identificadas con la fe religiosa o el matrimonio tradicional. Por ello, una gran parte suelen ser ateos.

(De interés: El hombre con 9 esposas y su método para mantener un matrimonio múltiple).

3. Aceptación social y legalidad

Ambas prácticas, no disfrutan de una buena imagen en la sociedad. No obstante, las realidades de una y otra son bien diferentes.



La poligamia se ha ilegalizado en la mayoría de países occidentales, ya que es considerada una práctica que viola los derechos de las personas.



Sin embargo, en oriente sigue siendo una tradición extendida y normalizada, por lo que la situación social y legal cambia enormemente en función del lugar del mundo del que se esté hablando.



En cuanto al poliamor, la situación es radicalmente distinta. En primer lugar, el poliamor no se encuentra ilegalizado como tal, pues se trata de una unión libre y consensuada entre personas que deciden amarse de esta forma. Además, se tiene en cuenta que no se trata de una unión formal y no hay matrimonio, por lo que técnicamente es una práctica permitida.



Sin embargo, a nivel social el poliamor se concibe como algo raro, fuera de la norma y muchas veces incomprensible por las relaciones tradicionales y monógamas. Por ello, aunque es algo que está permitido y no viola los derechos de ninguna persona, sigue siendo una realidad difícil de digerir para mucha gente.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Jennifer López y Ben Affleck demuestran su amor replicando foto de hace 21 años

'Si te confieso, que tú me gustas': este podría haber sido el primer amor de Karol G

La rara historia de dos hermanos enamorados: tienen dos hijos y quieren casarse