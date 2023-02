El polen de las abejas, que se puede comprar fácilmente en tiendas naturistas de Bogotá y distintas ciudades del país, es uno de los productos naturales de moda. Personas relacionadas con la vida sana lo usan y lo recomiendan para muchas cosas: para aumentar el arrendamiento físico mientras entrenan, contra el estreñimiento y la obesidad.

Pero, ¿realmente funciona? El portal MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, reconoce que su uso viene cada vez más en aumento. Pero aclara que no existe evidencia científica que sustente los beneficios que pueda representar su consumo.



Y destaca que la organización global Natural Medicines Comprehensive Database (Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales) que clasifica la eficacia basada en evidencia científica, lo ubicó en la siguiente clasificación: posiblemente ineficaz el desempeño atlético.



“La ingesta de polen de abeja no parece mejorar el rendimiento deportivo. Hay interés en usar el polen de abeja para otros propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil”, señaló.



Jesús Román, presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, también admite que no existen muchos estudios científicos que avalen las bondades de este producto. Y, citado por el portal 'BBC Mundo', “expresó que desde el punto de vista nutritivo es innegable que el polen de abeja tiene sus virtudes”.



El polen es extraído de flores que colectan las abejas obreras, lo mezclan con néctar y saliva de y luego lo empacan en las células de panal en la colmena.



Según explicó Román, "ese polen desecado es un concentrado del polen de las plantas. Eso hace que pueda contener cantidades significativas de proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes".



La nutricionista Adriana Alvarado, del Centro de Nutrición Clínica de Costa Rica y también consultada por BBC Mundo, también exalta sus facultades nutritivas.



"Contiene 25% de proteína, es bajo en grasa y sodio. Es fuente de ácido fólico, riboflavina, tiamina, niacina, pridoxina, que son todas vitaminas del complejo B. También aporta vitamina D, E, K, A, inositol y colina. Y entre los minerales que contiene están el fósforo, calcio, potasio, yodo, zinc, cobre, magnesio y selenio", destacó.



Para salir de dudas si desea consumir este producto, consúltelo con su nutricionista de confianza.

