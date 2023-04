Es el siglo XXI y atrás han quedado los prejuicios alrededor de los piercings, pues poco a poco se han ido considerando como lo que son: un accesorio más que, por supuesto, expresa la personalidad de quien lo usa.



Hay de varios tipos y se pueden lucir en la oreja, en la nariz, en el ombligo, los hay microdermales y, últimamente, se han popularizado aquellos cuya perforación es en el labio. ¿La razón? Artistas de la talla de Greeicy o Tini se los hicieron.

Así que si está pensando en seguir sus pasos le contamos qué cuidados debe tener.

Cuidado del piercing en el labio

Para que cicatrice es esencial cuidar los movimientos bruscos que lo puedan lastimar. La ventaja es que no es un piercing que, por ejemplo, roza con la almohada -como sucede con el hélix, uno de los que tarda más en cicatrizar-.



También es importante limpiar la perforación de manera regular. Rosa Negra Store, uno de los estudios más reconocidos en Cali, recomienda usar Neilmed o suero fisiológico.



"No te apliques: sal marina, suero fisiológico de bolsa con jeringa, isodine, alcohol, agua oxigenada, vick vaporub y nada que no aplicarías dentro de tus ojos", añaden.

¿Qué joyas se pueden usar?

Cualquier experto en la materia va a recomendar poner por primera vez una joya recta y que no quede tan apretada, pues naturalmente la zona va a inflamarse y necesita espacio.



Con el paso del tiempo, aproximadamente tres meses después, podrá ponerse una argolla o un labreth con incrustaciones. Eso sí: el material recomendado es el titanio, por encima de cualquier joya de fantasía e incluso acero inoxidable.

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS