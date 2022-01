La mayoría de los propósitos que las personas hacen cada comienzo de año se relacionan con ejercicio, alimentación, desarrollo profesional e incluso dinero. Es importante, sin embargo, que el cuidado y la salud de la piel hagan parte de ese listado. Expertos comparten sus recomendaciones para poner en práctica ese cometido.



El infaltable protector solar

De acuerdo con un estudio de la compañía de dermocosmética española Isdin, la mayor parte de la población colombiana suele estar al aire libre y expuesta al sol más de dos horas al día, durante los fines de semana y en vacaciones.

El mismo informe, para el que se encuestaron más de 17.000 personas, estableció que el 82 por ciento usa protector solar a diario y se preocupa por el cuidado de la piel.



Para Natalia Leaño, product manager de Isdin en Colombia, “la fotoprotección es el hábito más importante cuando hablamos del cuidado de la piel; no podemos olvidar que el 80 por ciento del envejecimiento se da por este factor".

"No importa si estamos en casa o si el día está nublado. Fotoprotegernos a diario ayuda a prevenir el fotoenvejecimiento e incluso el cáncer de piel. Una buena fotoprotección significa hacerlo todos los días, cada dos o tres horas y con productos adecuados para cada tipo de piel”.

La fotoprotección es el hábito más importante cuando hablamos del cuidado de la piel. Foto: 123RF

Desmaquillar y limpiar

La piel necesita respirar durante la noche para poder producir las vitaminas y minerales que requiere. Desmaquillarnos bien es una costumbre que deberíamos seguir todas las noches para evitar daños irreversibles, alergias e incluso el envejecimiento prematuro de la piel de la cara.

Manuela Espinal, experta en belleza, afirma: “La rutina que recomiendo para tener una piel radiante es nunca acostarnos a dormir maquilladas. Debemos siempre limpiar, y con esto me refiero a productos que limpien y desmaquillen, que, aunque suene parecido, no es lo mismo. Los productos que desmaquillan no retiran las impurezas, por eso es necesario usar geles o leches limpiadoras; así la piel puede respirar y regenerarse en la noche”.

Sobre este mismo punto, Natalia Leaño asegura: “Otro hábito muy importante es la limpieza. Debemos limpiar nuestra piel en la rutina de la mañana y de la noche. De nada sirve aplicar una cantidad de productos si no tenemos la piel limpia y preparada para recibirlos adecuadamente”.

Brochas y esponjas

Otra costumbre recomendada es el lavado de las brochas, pinceles y esponjas que utilizamos a diario, al menos una vez por semana. Debido a que su uso es constante y tienen el contacto directo con los productos de maquillaje, estos van acumulando polvo y suciedad que debemos evitar llevar a la cara y así prevenir los brotes de acné y puntos negros.

Después de cierto tiempo también es importante renovar los productos de maquillaje, pues tienen una fecha de caducidad. También se aconseja cambiar las fundas de almohada al menos dos veces por semana. Esto también ayudará a evitar el acné, puntos negros e incluso líneas de expresión.

Rutina para empezar el año

Lina Peña, médica cirujana especialista en medicina estética y antienvejecimiento, explica que la piel es “un órgano muy grande y se comporta como un escudo protector, así que merece especial atención. No es solo una cuestión de belleza, es por salud. Es el reflejo de nuestra salud interior. Así que debemos nutrirnos adecuadamente, consumir una dieta rica en fibra, minerales y antioxidantes, provenientes de la alimentación.

No necesitamos en general suplementos, salvo condiciones especiales. Debemos hidratarnos adecuadamente y protegerla de los daños ambientales, en especial de la radiación UV. Es indispensable el uso de fotoprotector (bloqueador), así no salgamos de casa, dado que la luz azul también produce cambios en la piel”.

Recomienda la siguiente rutina para lograr una piel radiante: “Es muy importante limpiarla con un producto especial de base syndet; luego, hidratarla con productos dermocosméticos de base gel, para el caso de pieles acneicas o con tendencia a la grasa; con cremas, para pieles secas, o fluidos, para pieles mixtas. Luego, usar bloqueador solar tres veces al día”.

Agrega que también es aconsejable exfoliarla una vez a la semana con productos dermocosméticos diseñados para tal fin. “En las noches, limpiar, hidratar e incluso utilizar antioxidantes tópicos como la vitamina C para ayudarnos a barrer esos radicales libres que envejecen y oxidan la piel. Si deseamos tener mayores resultados, recomiendo la hidrodermoabrasión, oxigenación, infusión y exfoliación con dispositivos profesionales. En algunos casos, cuando ya existen signos de la edad o simplemente por prevención, podemos acudir a tratamientos médico-estéticos inyectables”, señala Lina Peña.

CAMILA VILLAMIL NAVARRO - PARA EL TIEMPO

@CAMILAVILLAMILN

