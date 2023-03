Muchas personas creen en los signos del zodiaco como una fuente de información astral que les puede ayudar a llevar una vida ligera y consciente. Para esas personas, ser de uno u otro signo tiene sus implicaciones. Le contamos cómo son los Tauro.



Para la astrología occidental existen 12 signos que marcan el nacimiento de cada persona con relación a la posición de los astros y sus energías, estos son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.



Cada uno de ellos tiene unas características específicas que determinan tanto sus comportamientos como su personalidad, además de influenciar sus relaciones interpersonales y sentimientos, de acuerdo con esta creencia.



En el caso de los Tauro, se dice que suelen ser personas con las ideas claras y los pies en la tierra, elemento al cual, de hecho, pertenecen los de este signo, que va del 19 de abril al 21 de mayo, aunque la fecha puede variar según diferentes fuentes de astrología.



De acuerdo con Cosmopolitan, los Tauro son generosos y aportan a sus relaciones interpersonales una gran estabilidad, aunque suelen ser sentimentalmente rígidos y no se permiten fallar, lo que puede hacer que no expresen sus emociones con transparencia.

Tauro en el amor

Según la revista especializada en temas de estilo de vida, aunque los Tauro son representados en el horóscopo con el toro, "son lentos como un caracol cuando inician una relación".



Sin embargo, no se trata de que sean indecisos frente a sus decisiones de vida, sino que deben pensar muy bien antes de establecer un vínculo con alguien porque cuando lo han hecho no cambian de opinión gracias a su determinación.



"Esta seguridad puede llevarlos a ser algo posesivos. No en plan tóxico —si lo controlan, claro—, pero hay que tener cuidado con estos comportamientos, porque no todo el mundo tiene las ideas tan ordenadas como ellos", dice Cosmopolitan.



Asimismo, se sabe que los Tauro están regidos por Venus, el planeta del amor, por lo que suelen ser muy sensuales y les encanta tomarse su tiempo para el sexo y su pareja.

Tauro en el trabajo

Cuando se trata del ámbito laboral, los Tauro suelen ser líderes realistas, con los pies en el suelo y capaces de velar por el bienestar y la estabilidad de sus equipos de trabajo.



"Sus grandes pasiones están enfocadas a los trabajos creativos, donde pueden mostrar su talento con las manos. Son los mejores chefs, arquitectos o músicos", reseña la publicación de estilo de vida.



Asimismo, se sabe que las personas que tienen su signo ascendente en Tauro tienden a ser más profundos y disfrutar de la estética y el arte, pues pueden ver más allá de lo tangible.



"De la misma manera, se aferrarán a lo que les aporte seguridad. A veces con tal intensidad, que pueden llegar a ser demasiado tercos con sus creencias", afirma Cosmopolitan.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

