Un sinnúmero de personas creen en los signos zodiacales, ya sea por tradición, búsqueda de sentido y significado, deseo de control y predicción, o simplemente para socializar. Si es de los que creen en la astrología aprenda a reconocer qué caracteriza a las personas de signo Leo.

El signo Leo es nacido entre el 22 de julio y el 22 de agosto. Según el portal Vogue, especializado en estilo de vida, no pasan desapercibidos y tienen mucha presencia cuando entran en una habitación: "Como una energía contagiosa y alegre que a la gente le gusta tener cerca".



Es leal con sus amigos y puede defenderlos en situaciones difíciles. Sin embargo, a veces puede ser egocéntrico y mandón. Le gusta expresarse de forma creativa y ser el centro de atención.

Leo en el amor

Según Vogue, cuando se trata de citas los Leo son muy expresivos y no tienen reparos en ser cariñosos con las personas que les gustan.



Sin embargo, necesitan sentir que su pareja les presta toda su atención.



Si perciben que la persona que les interesa está hablando con alguien más, pueden ponerse celosos y no toleran a aquellos que no están seguros de sus sentimientos hacia ellos.

Motivaciones de Leo

Leo es una persona muy enérgica y creativa, a menudo disfruta expresarse a través de sus aficiones artísticas y puede estar interesado en trabajos relacionados con la industria creativa o las artes escénicas.



"Tener un proyecto que le apasione o ser capaz de hacer algo completamente suyo es la forma en que es capaz de liberar sus sentimientos y encontrar satisfacción emocional", dice la publicación.



A los Leo no les gusta que no se escuchen sus ideas y que no se reconozcan sus logros. Si sienten que alguien no les está prestando atención, pueden enojarse y alejarse, incluso sentir que no se les respeta.



Sin embargo, es importante tener en cuenta que la otra persona puede tener sus propias razones y que no necesariamente se trata de una falta de respeto hacia Leo.

Lo 'mejor' de los Leo

De acuerdo con el medio especialista en estilo de vida, lo mejor de Leo es su capacidad para liderar cuando se necesita. Con su energía y carisma pueden motivar a los demás, y su dedicación con las cosas que hacen inspira a otros a hacer lo mismo.



Puede adornar sus historias para darles un efecto dramático y exagerar sus emociones, pero cuando están enfadados pueden reaccionar con fuerza a las críticas, lo que los hace fáciles de leer.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

